Compilatie marca Dudu de la AnonimTM: muzica de protest pentru mers inainte

Selecția muzicală a fost pregătită pentru una dintre edițiile emisiunii Radio AnonimTM.

„Toata noaptea de marți spre miercuri m-am gândit cum să fac emisiunea asta, și da, a trebuit să reînviu Radio AnonimTM. Și era sa plâng de câteva ori alegând piesele… Și acum, faceți și voi ceva…”, a scris Dudu pe pagina sa de Facebook.

Printre piesele selectate se numără: „God Save the Queen” (Sex Pistols), „Liar” (Rollins Band), „Killing in The Name” (Rage Against the Machine), „Fight the Power” (Public Enemy) sau „Simfonia no. 9” (Ludwig van Beethoven).

„Această emisiune poate fi un exemplu de suport muzical pentru protestele de azi, oriunde ar fi acestea, și un imbold pentru fiecare să își aducă contribuția prin muzică la schimbarea, mersul înainte sau salvarea societății”, a mai transmis Dudu.

Selecția din cadrul emisiunii Radio AnonimTM poate fi ascultată aici.

