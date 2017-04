Cele mai ciudate parcuri tematice din lume

foto: diggerland.com © foto: diggerland.com

Diggerland (Anglia)

Britanicii sunt atât de pasionați de utilaje construcții, încât au nu unul, nu două, ci chiar patru parcuri tematice dedicate de acestora. Toate parcurile Diggerland din Anglia îi permit oricărui „Dorel” să își trăiască fanteziile de constructor la bordul unei auto-basculante sau a unui excavator, înconjurat fiind de munți de pământ. în jurul o mulţime masive de murdărie (sigur că reducerile în jos costurile de amenajare a teritoriului, nu-i aşa?). Desigur, există distracții pentru toate vârstele, fiindcă aici toate jocurile, leagănele sau caruselurile sunt improvizate din bucăți de utilaje de construcție. De asemenea, vizitatorii pot asista și la show inedit de cascadorii, care se desfășoară în cupa unui excavator.

foto: sovietbunker.com © foto: sovietbunker.com

Soviet Bunker (Lituania)

Dacă aţi simţit vreodată o nevoia de a vă întoarce în timp, spre deceniul de „glorie” al comunismului, undeva pe la 1984, atunci Išgyvenimo Drama (Tragedia supravieţuirii), de asemenea cunoscut sub numele de Soviet Bunker, este parcul tematic pentru tine. Pentru aproximativ $220, puteți da timpul în urmă și să pășiți în URSS. Soviet Bunker este situat lângă Vilnius,Lituania şi a fost odată un buncăr sovietic, care a fost folosit pentru a proteja un emiţător de televiziune şi a servit ca un post sigur pentru trupele sovietice. Toţi actorii implicaţi în proiectul de punere în scenă au fost fie odată în armata sovietică sau interogatori adevărați. Există și o variantă mai puţin intensă a parcului orientată spre studenţi şi copii. Experienţele din Bunker includ vizionarea programelor TV din 1984, purtarea unor măşti de gaze, învăţarea imnului sovietic , consumul de alimente tipic sovietice(desigur, cu tacâmuri sovietice) și chiar participarea la punerea în scenă a unui Gulag, care include interogatoriu și examen medical.

foto: dickensworld.co.uk © foto: dickensworld.co.uk

Dickens World (Anglia)

Charles Dickens a prezentat în operele sale partea întunecată a revoluţiei industriale în Regatul Unit. Portretele din literatura lui Dickens se împletesc, formând scene asemănătoare cu scene din filmele lui Tim Burton, doar în Dickens World. Situat în Chatham Dockyard, în Kent, Anglia, parcul de „distracţii” tematic aduce la realitate amintiri „minunate” din Anglia Victoriană precum ciumă, dizenterie și chiar mici actori care joacă rolul unor orfani. Așadar, Dickens World – o plimbare prin „Mari Speranțe”.

foto: Wikipedia, nyquist © foto: Wikipedia, nyquist

Harmonyland (Japonia)

Dacă vorbim de parcuri tematice, atunci trebuie să luăm în calcul un aspect comun pentru toate aceste locuri, culoare și veselia, fiindcă orice parc tematic trebuie să atragă privirile și să ofere veselie celor care îi trec pragul. Desigur, japonezii au mers un pas mai departe și au dedicat un parc de distracții întreg reginei veseliei din cultura modernă japoneză, nimeni alta decât faimoasa Hello Kitty. Felina animată are o armată întreagă de admiratori care de-abia așteaptă să se lase pierduți pe aleile parcului, înconjurați de toate nuanțele posibile de roz. Ideea parcului Harmonyland din Japonia este de a aduce vizitatorilor toate elementele comune pentru un parc de distracții, dar într-o variantă îmbunătățită, inspirată de Hello Kitty și prietenii ei. Există carusele, ceșcuțe care se învârt, roți Ferris enorme, toate realizate după chipul și asemănarea lui Hello Kitty. Harmonyland este un loc care îți dă instant o stare de bine, nu e de mirare că cei mai mulți vizitatori ca i-au trecut pragului, i-au oferit parcului Harmonyland titlul de cel mai adorabil parc.

foto: Wikipedia, Alberto-g-rovi © foto: Wikipedia, Alberto-g-rovi

Ferrari World (Abu Dhabi)

Banii pot transforma deșertul în paradis. Aceasta se pare că e deviza și în cazul Ferrari World, parcul tematic de 40 de miliarde de dolari, situat pe cea mai mare insulă naturală din Abu Dhabi. Parcul colosal a fost construit într-un timp record, lucrările au început în noiembrie 2007 și s-au încheiat în noiembrie 2010. Parcul se întinde pe o suprafață de 86.000 de metri pătrați și cuprinde cam tot ce își poate dori un împătimit al curselor de mașini. Simulatoare de Formula 1, circuite de curse pentru karturi și mașini, magazine dedicate mărcii Ferrari și cel mai rapid montagne russe din lume, Formula Rossa, toate pot fi încercate în Ferrari World.

