PNL Timis e gata de alegeri! A fost stabilit cu cine se voteaza la congres si cine sunt delegatii

În Colegiul Director Județean s-a votat, de fapt, ce moțiuni sunt susținute de cei din delegația timișeană. Președintele PNL Timiș, Robu, susține că le-a cerut colegilor să voteze susținerea lui Bușoi, dar și moțiunile Bușoi și Orban. Mai mult decât atât, el spune că i-a ajutat pe primarii care s-au răzvrătit împotriva lui, să poată face parte din delegația pentru congresul din 17 iunie.

Filiala PNL Timiș și-a oferit susținerea pentru moțiunea lui Cristian Bușoi și pentru candidatura acestuia la președinția partidului. S-a votat și în favoarea moțiunii lui Ludovic Orban, recunoaște Robu.

„Apreciem ambele moțiuni, Bușoi și Orban, și, prin urmare, le-am spus colegilor «vă îndemn să votați ambele moțiuni». Dădusem deja votul pentru candidați. Votul pentru candidați, evident, a fost pentru Cristian Bușoi, așa cum vi l-am relatat, și a fost dat în urma unei argumentări pe care eu am prezentat-o. Apreciem multe idei și din moțiunea lui Viorel Cataramă, dar pe o parte dintre ele ne dezicem și, prin urmare, nu am îndemnat colegii să voteze și moțiunea aceasta. Fiecare membru al CDJ a avut în mână trei voturi, câte unul pentru fiecare moțiune, deci nu s-a votat la alegere, fie votez cu asta, fie cu cealaltă. Dacă era așa, nu mai îndemnam să voteze și moțiunea Bușoi, și moțiunea Orban. Cele două moțiuni pe care eu le-am susținut au primit voturile colegilor”, a explicat liderul liberalilor timișeni.

Tot în ședința CDJ s-a stabilit și componența delegației județului Timiș la congresul PNL. Nicolae Robu nu a vrut să spună exact cine sunt delegații, însă spune că a militat pentru ca din grup să facă parte și primarii nemulțumiți.

„De la bun început eu am spus și am fost consecvent: primarii trebuie să aibă loc toți în delegație, indiferent de opțiunea lor. Participă doar cei care doresc să participe, ei nu pot fi trecuți din oficiu ca delegați, încât să te trezești că unii lipsesc. În permanență am spus că toți primarii care doresc să participe la congres au prioritate. În ce sens au prioritate: că eu, ca președinte, voi îndemna membrii CDJ, să-i voteze (…) Drept urmare, toți primarii care au vrut să participe la congres sunt delegați, la solicitarea mea și rugămintea mea, nu numai la simpla propunere a mea. Sunt delegați la congres, în mod firesc, toți membrii BPJ și avem delegați de drept, stabiliți prin statut. În completare. BPJ a stabilit încă un număr de delegați, până la atingerea cifrei de 150. Totul s-a petrecut total statutar, democratic. Toată lumea a avut șanse să vină, dar cu condiția agreării de către BPJ și CDJ, prin vot. Nimeni nu poate să impună ce vrea el în partid care funcționează democratic”, a mai spus Nicolae Robu.

Articole pe aceeași temă:

Ludovic Orban, candidat la sefia PNL, la Timisoara: Robu este unul din delegati, votul este secret

Robu il sustine pe Busoi la presedintia PNL: Este optiunea cea mai buna pentru partid

Zeci de primari PNL din Timis se revolta impotriva lui Robu: E rupt de realitate!

Robu despre primarii revoltati: Conduita lor e cea mai aspra campanie negativa la adresa PNL