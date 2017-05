Robu despre primarii revoltati: Conduita lor e cea mai aspra campanie negativa la adresa PNL

Biroul Politic Județean al PNL, reunit joi, a luat act de acțiunea celor 13 primari care s-au întrunit în 24 mai la Dudeștii Noi.

„Această conduită, începută în urmă cu un an, a reprezentat cea mai aspră campanie negativă la adresa PNL, incomparabil superioară prin intensitate, limbaj, calomnii la adresa principalului candidat la alegerile locale și principalului vector de imagine al partidului, subsemnatul – vorbesc eu, spunând lucrul acesta cu campania adversarilor politici PSD și alții, lăsându-și amprenta negativă asupra rezultatelor obținute de PNL Timiș în alegeri. Eu, ca președinte reales al PNL Timiș, nu am nicio legătură cu toate acuzele pe care cei trei vorbitori publici din grupul celor 13 mi le aduc. Suport cu stoicism de dragul PNL toată această conduită jignitoare, calomniatoare la adresa mea de un an. Am suportat-o fără a da replici, inclusiv pe parcursul recentei campanii electorale recente”, a explicat, vineri Robu.

Președintele liberalilor din Timiș mai spune că afirmațiile primarilor revoltați nu au legătură cu realitatea și că îi așteaptă… la chef. Nicolae Robu i-a invitat la petrecerea ținută de partid cu ocazia împlinirii a 142 de ani de la înființarea partidului. Cum i-a invitat? Prin conferința de presă ținută vineri la partid, care a fost transmisă live și pe Facebook.

Vor fi dați afară primarii răzvrătiți?

Liderul filialei județene a partidului susține că statutul, în mod normal, prevede sancțiuni pentru cei care nu respectă autoritățile legitime, dar că nu vrea să se ajungă la asta.

„BPJ a hotărât ieri cu unanimitate de voturi să atragă atenţia tuturor membrilor că PNL are un statut, are decizii subsecvente acestui statut şi că toate acestea sub obligatorii pentru toţi membrii, urmând ca pe viitor toţi cei ce persistă în abateri de la ele: atitudini publice, mediatice, nepermise de statut, nerespectarea autorităților legitime, nerespectarea deciziilor anumitor foruri, etc. să fie sancționați conform statutului. Eu îmi exprim speranța că nu va fi cazul să fie nimeni sancționat. Ce poate face un președinte mai multe decât am făcut eu de o vreme încoace. Eu nu am nevoie de medieri din partea nimănui pentru că sunt perfect deschis. Dar până la urmă nimeni nu are voie să încalce statutul, nici eu ca președinte , nici BPJ, pentru că statutul prevede că la anumite conduite se aplică anumite sancțiuni. Eu am convingerea că în afară de cei trei care se și exprimă în spațiul public, ceilalți colegi nu pot gândi la fel. Mi se creionează un portret care nu are nicio legătură cu mine, dar culmea este că nu face asta PSD, PSD numai se distrează”, a mai spus Nicolae Robu.

El a promis că va purta o discuție cu primarii revoltați, dar nu a spus când va avea loc și dacă se va întâlni cu toți deodată. Recunoaște și el că are orgolii, dar spune că nu le consumă în discuții contradictorii.

