Zeci de primari PNL din Timis se revolta impotriva lui Robu: E rupt de realitate!

Mai mulți primari PNL au organizat, miercuri, o conferință de presă, nemulțumiți de modul arbitrar în care președintele PNL Timiș, Nicolae Robu, a luat decizii în filială, în ultima perioadă. Edilii spun că picătura care a umplut paharul a fost momentul în care au aflat din presă că au fost înlocuiți din funcțiile de conducere ale filialelor locale cu oameni apropiați primarului Timișoarei. Printre cei care se revoltă împotriva lui Nicolae Robu se numără primarul din Dudeștii Noi, Alin Nica, cel din Sânnicolau Mare, Dănuț Groza, cel din Deta, Petru Roman sau cel din Făget.

„Încă nici măcar astăzi după ce s-au finalizat alegerile județene, lucrurile nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze. Am aflat din presă mai mulți colegi că am fost schimbați din funcțiile de conducere ale organizațiilor locale pe care le conducem. Organizația din Sânnicolau Mare a fost construită în cursul a 17 ani, o organizație unită cu ajutorul căreia am construit multe. Ceea ce am aflat din presă a nemulțumit pe multă lume. (…) Singurul păcat pe care ne-ar putea cineva reproșa ar fi că mi-am permis să spun lucrurilor pe nume. (…) Se iau decizii din birou riscând să stricăm o organizație construită pe parcursul a 17 ani. Sunt profund dezamăgit de astfel de decizii. Înainte de fuziune a existat un număr important de primari care au plecat la PSD. Nu știu dacă asta se dorește și astăzi. Un lucru ciudat este că astfel de decizii s-au luat doar în organizațiile ale căror președinți au spus lucrurilor pe nume și împotriva unor organizații care au avut rezultate bune în județ. (…) Dacă nu corectăm aceste lucruri vom merge și mai jos decât suntem. Noi, primarii, suntem la al doilea mandat de opoziție și nu e ușor să supraviețuiești ca primar în opoziție. Nu e primar în acest partid care să nu fi fost ofertat de alte partide”, a declarat Dănuț Groza, primarul din Sânnicolau Mare.

Deocamdată, primarii PNL spun că nu se gândesc să plece din partid, deși ar avea această oportunitate. Ei cred că Robu a impus noi lideri interimari în localitățile lor pentru a avea control asupra lor.

„Gândul nostru nu este de a pleca la niciun partid. Gândul nostru este să fim uniți. Scopul nostru este de a rezolva problemele, nu să facem circ la nivel de Facebook”, a spus și Petru Roman, primarul din Deta.

La rândul lui, Alin Nica, primarul din Dudeștii Noi și singurul contracandidat al lui Robu în alegerile județene care tocmai s-au încheiat, spune că președintele PNL Timiș e rupt de realitate.

„Primarii de orașe și comune nu sunt simpli membri, ci sunt oameni care au ceva de spus în acest județ, au un impact în viața de zi cu zi a oamenilor și ar trebui să fie unii dintre liderii locali ai PNL și apreciați de conducerea centrală și locală. Faptul că acest lucru nu se întâmplă în filiala noastră arată o rupere de realitate a conducerii județene. La mai bine de o lună de la alegeri nici măcar nu am fost sunați de responsabilii de zonă, de președintele unificator… Ne-am trezit că suntem practic dați afară din acea poziție interimară de organizație. Acest mod de a te impune mi se pare total contraproductiv, total în opoziție cu ce a declarat domnul Robu că este președinte unificator, tolerant și iertător. Probabil doar cu cei cu capul plecat. Nu cred că putem îndrăzni să solicităm mântuire robuliană”, a spus și Nica.

El susține că grupul de 22 de primari care i se opun lui Nicolae Robu va solicita conducerii PNL Timiș să discute și să ajungă la o rezolvare a acestei situații.

„Noi am considerat ca în cadrul PNL să constituim acest grup și să solicităm conducerii PNL Timiș să discute cu noi în grup. De aceea solicităm conducerii județene să ne întâlnim la masa dialogului, să rezolvăm problemele care sunt, dar nu din poziția de șefi și supuși, ci din poziția de membri egali care doresc să facă PNL câștigător”, a concluzionat Nica.