Ludovic Orban, candidat la sefia PNL, la Timisoara: Robu este unul din delegati, votul este secret

Orban a venit la Timișoara însoțit de Cătălin Moroșanu, Gheorghe Falcă, Ilie Bolojan și Mircea Hava. Curioși de platforma prezentată de candidatul la șefia PNL au fost și o parte din primarii care s-au răzvrătit împotriva lui Nicolae Robu, cum ar fi Dănuț Groza și Petru Roman. Dacă mare parte din filială merge pe mâna lui Robu și votează Cristian Bușoi la alegerile din partid, primarii disidenți au spus răspicat că ei nu-l susțin pe Bușoi.

Ludovic Orban nu s-a arătat foarte deranjat de faptul că filiala Timiș a PNL nu-i acordă sprijinul la alegeri, dar oricum spune că votul este secret.

„În PNL există democrație și orice membru PNL are dreptul să aibă o opinie. Din câte știu eu, Nicolae Robu este unul din cei 150 de delegați și, de asemenea, din câte știu eu despre statutul PNL, fiecare delegat contează conform propriei conștiințe, votul fiind secret. Dacă un președinte de filială are o poziție privind un candidat, ea nu poate servi decât ca o recomandare către cei care participă la acest congres”, a transmis Orban, completând că are sprijin de la cel mult zece filiale ale partidului din țară.

Comitetul Director Județean al PNL Timiș se va întruni joi, 8 iunie, când se va stabili și cine face parte din delegația PNL Timiș la congresul din 17 iunie.

