Ionut Popa face misto de PSD. A vrut sa infiinteze Partidul Mustaciosilor pentru a lupta pentru evolutiile cosmosului

Tehncianul alb-violeţilor se remarcă permament prin declaraţii care mai de care mai colorate. Vineri, el a abordat şi domeniul care ţine de zile întregi interesul societăţii civile: cel politic.

„Eu cu mustaţa mea am vrut să fac mai multe aspecte. În primul rând, am vrut să fac, politic vorbind, Partidul Mustăcioşilor şi am vrut să mă pun şeful lor. Dar nu am adunat decât un milion de membri şi eu voiam două milioane şi au renunţat. N-am mai avut timp, că m-am ocupat fotbal”, a declarat, vineri, pitorescul Ionuţ Popa.

Antrenorul a definit şi programul politic al structurii pe care dorea să o creeze, dar spune şi că o eventuală renunţare la mustaţă ar fi dus la tensiuni în rândul fetelor „tinere”… de 50 – 60 de ani.

„Referitor la mustaţă, arăt superb cu mustaţă, dacă o dau jos între fetele astea de 50- 60 de ani apare un scandal imens. Aş vrea acest partid al mustăcioşilor să fie unul care să lupte pentru evoluţiile cosmosului de exemplu, pe Marte sau chestii din astea”, a mai declarat Popa.

