Ionut Popa avertizeaza: UTA va dori sa inscrie si sa castige

Timișoara și Arad își dispută în continuare locul de primă ligă, scorul de 2 – 1 realizat în tur fiind unul ușor de schimbat. ACS Poli merge cu încredere la Șiria, unde va juca returul pe minuscula arenă din comuna arădeană. Ionuț Popa e încrezător în șansele echipei sale, chiar dacă în primul meci echipa nu a realizat ce și-a dorit, adică mai multe goluri.

„Din păcate, în prima partidă ne-am propus să înscriem cât mai mult și să nu luăm, nu am reușit. Am ratat, în primul rând, și am luat un gol care s-a văzut și din avion că a fost fault în atac. Lipsesc Poparadu și Novak, accidentați, în rest tot lotul e valid, Neagu este suspendat, iar Popovici e accidentat. Cu toate că avem 3-4 absențe, mă gândesc la schimbarea câtorva jucători”, a declarat Ionuț Popa.

Tehnicianul spune că nu îl interesează că meciul nu e televizat, iar despre cel desemnat ca să arbitreze partida, Radu Petrescu, spune că e prea serios să se compromită.

„E problema lor că nu transmit meciul, am înțeles că sunt nemulțumiți de bani, nu mă interesează asta, ci echipa… Eu nu cred că Radu Petrescu se compromite, din câte l-am văzut eu nu a făcut niciodată un meci praf. Poate să greșească o dată neintenționat, dar nu de 3-4 ori. Nu am avut niciun semnal, dar dacă meciul retur va fi consemnat cu atâtea greșeli atunci e un semnal pentru noi”, a declarat Ionuț Popa.

Deși spune că vrea să evite subiectul scandalului de la finalul meciului, în care suporterii arădeni i-au cântat de … sex oral, Popa zice că aceștia și-ar fi cerut scuze pentru manifestările din timpul conferinței de presă.

„Vreau să văd cum voi fi înjurat, am discutat ieri cu câțiva dintre membrii galeriei… Mă consideră pe mine și pe Falcă cei mai mari dușmani. Și-au cerut scuze că au venit atunci la conferință… Le-am spus că eu sunt nemulțumit de ei, că nu sunt ca ultrașii aceia de la Legia sau din America de Sud, să sară gardul, să răstoarne autocarul, sunt mai moi”, a mai spus Popa.

Meciul va fi unul extrem de dificil, arădenii vor victoria și locul de primă ligă, insistă tehnicianul.

„UTA își dorește să câștige normal, au un gol de recuperat, nu înseamnă mult. E un teren pe care sunt obișnuiți să joace. E normal că știind terenul au tactica pusă pe teren. Nu vreau să intru în amănunte… Poli va juca să înscrie, va încerca să joace ofensiv. Sper ca măcar jumătate din cele 4-5 ocazii să le transformăm în gol. Niciodată nu m-am gândit la 0-0. Eu nu mă gândesc la prelungiri, nu facem ședință de 11 metri. Am cerut săptămâna trecută poziție de antrenament, nu mi-au răspuns la telefon”, a încheiat tehnicianul timișorenilor.

Cristi Bărbuț, jucătorul ACS Poli spune că nu se gândește acum la transferuri ci că vrea victoria la Arad. Despre viitorul său, Cristi va discuta după baraj.

„Cred că avem un meci greu acolo, avem un avantaj al victorie, trebuie să dăm totul pentru a rămâne în prima ligă. Au suporteri, va fi mai greu ca aici. Jocul nostru e mai greu pe spații mici, avem nevoie de spațiu, suntem jucători de viteză. Cred că îi vom învinge și ne vom bucura de prima ligă. Ne-am încurajat unii pe alții, trebuia să fim mai relaxați în retur, trebuia să fim mai relaxați, nu a fost așa dar vom merge mai victorie. Nu știu dacă va fi ultimul meci pentru mine, am mai multe oferte, inclusiv de la Poli. După meci vom vedea, cu Poli în prima ligă vom discuta. Voi analiza toate ofertele. În meciul tur ne-au dat un gol din jumătate de ocazie, trebuie să nu le dăm nicio șansă să se apropie de poarta noastră. Ei vor juca și mai agresiv, au suporterii de partea lor. Contează publicul, și la noi ne-a ajutat la meci. Cred că dacă aveam așa public și în campionat nu ajungeam la baraj. Cred că dacă rămânem în prima ligă va veni mai multă lume la stadion”, a declarat Bărbuț.

Meciul de la Șiria are loc joi, de la ora 17.30 și nu va fi televizat.

