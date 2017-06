Timisoara, clar mai buna, aradenii plini de noroc. ACS Poli – UTA: 2 – 1

Stadionul „Dan Păltinișanu” a fost luni seara mai plin decât niciodată în ultimii ani. ACS Poli și UTA au umplut tribunele arenei, iar spectacolul oferit nu a fost deloc rău.

Diferența dintre cele două ligi s-a văzut destul de rapid pe teren, ACS Poli a părut o echipă mai sigură pe jocul ei, în timp ce arădenii au făcut câteva greșeli de nivelul junioratului în primele minute. Gazdele s-au mișcat bine, UTA reușind să suplinească prin dăruire. Dar, ghinionul lui Popovici, acesta a ieșit accidentat în minutul 15, a fost până la urmă norocul echipei. În teren a intrat Pedro Henirque, iar siguranța jocului cu balonul manifestată de brazilian avea să aducă fericirea pe „Dan Păltinișanu”.

În minutul 18 Soljic reușește o pasă magistrală din fața careului arădean, mingea ajunge la Pedro și acesta o plasează superb pe lângă portarul arădean care a rămas statuie în fața atacantului timișorean. 1 – 0 și tribunele sunt în aer!

Uimirea galeriei arădene atinge cote maxime doar patru minute mai târziu atunci când tabela se schimbă din nou. ACS Poli beneficiază de o lovitură liberă de pe partea stângă, Croitoru execută spre careul mic de unde Bocșan deviază pe spate și, bineînțeles, Cânu e din nou acolo unde trebuie și înscrie cu capul din doar câțiva metri. Jocul primei reprize prestat de utiști îi face pe spectatorii prezenți în număr mare la stadion să spere la un scor fluviu. Reluarea meciului va arăta că nu va fi deloc așa.

Jocul în repriza a doua debutează cu o surpriză pentru Timișoara. Arădenii reușesc să înscrie la o fază în care apărarea gazdelor nu prea a fost pe fază, Bocșan a fost ușor depășit de Curtuiuș, iar mingea ajunsă la Strătilă e trimisă în poarta lui Curileac. La faza din careu Cânu și Stăuț au fost doar doi pioni fără valoare… Golul apărut în minutul 51 după greșelile destul de grave din apărare au băgat din nou UTA în jocul promovării.

Răul nu vine singur niciodată, iar ACS Poli rămâne cu un om în minus pe teren. Neaga vede al doilea galben și părăsește terenul. UTA prinde curaj și chiar are câteva ocazii. De partea cealaltă, Timișoara are câteva ocazii enorme, din păcate nefructificate. Ca să vă dați seama despre situația din teren, UTA a avut primul corner în minutul 84, dar a fost unul extrem de periculos, arădenii fiind extrem de aproape de egalare la o fază în care Curileac a fost din nou extrem de nesigur.

UPDATE. Laurenţiu Roșu, antrenor UTA: Nu îmi e frică nici de Popa, nici de Timișoara!

„Timișoara e favorită s-a văzut, exact cum am anunţat. A doua repriză am evoluat cu acel curaj necesar acestui meci. La pauză le-am spus să jucăm că nu avem nimic de pierdut, nu ne e frică de Timișoara. Chiar dacă am înţeles că al doilea gol a fost din ofsaid nu protestez. Mai avem un meci retur, sunt 90 de minute la Șiria, chiar dacă Popa m-a ameninţat că o să ne dea șapte vom vedea. Credeţi că mi-e frică de Popa, nu îmi e nici de el, nici de Timișoara. Când am fost să dau mâna cu el a spus că trebuia să ne dea șapte aici să că ne dă trei la Șiria. După cum a început meciul și cum am arătat în prima repriză e bine că nu am mai luat goluri și că am marcat un gol, ceea ce ne oferă o șansă. Dacă Timișoara a câștigat înseamnă că a meritat victoria. Nu sunt mulţumit de prima repriză, că am scăpat ieftin sau nu, asta este, nu contează”.

UPDATE 2. Ionuţ Popa, antrenor ACS Poli Timișoara: Nu mă așteptam de la UTA mai mult, atât a putut

„Fotbalul a dovedit că este cum este, noi puteam să conducem cu trei-patru la pauză. Am luat gol pe fault, doar arbitru ăsta nu a văzut. Eliminarea lui Neagu este absolut ridicolă, și observatorul a spus că va menţiona aceasta în raport. Problema este că nu am dat goluri, a fost lipsă de concentrare. A venit eliminarea, iar ei au avut om în plus. Mergem să câștigăm la ei. M-am certat cu conducerea, că nu a fost recuzat acest arbitru. Pedro a intrat bine în joc, dar se vede că nu poate un meci întreg. Accidentarea lui Popovici este gravă, Manea l-a lovit cu cotul și este cartonaș roșu. Nu mă așteptam de la UTA mai mult, atât a putut. Mi se pare că e dubios cum ne-a arbitrat”.