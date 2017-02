Gaz Metan Medias e favorita la Timisoara, dar terenul dificil si forma sportiva ajuta ACS Poli

Campionatul se reia pentru cei de la ACS Poli pe teren propriu, luni seara, de la ora 20. Pe „Dan Păltinişanu” vine Gaz Metan Mediaş, o echipă incomodă.

„Este prima etapă din an, un meci cu un adversar bun, puternic, care a obţinut victorii fantastice cu Dinamo, la Târgu Jiu, e o echipă periculoasă, bună. E chiar prima etapă, niciuna dintre echipe nu e în formă bună. Va fi un joc de luptă, iar terenul desfundat şi greoi, scorul va fi sub semnul intrebării. Lumea consideră Gazul favorită, dar noi vrem cu toate armele noastre să evităm retrogradarea, să arătăm că această invitaţie pe care am primit-o în Liga 1 trebuia să se producă fără penalizare. Încercăm să recuperăm cât mai multe puncte”, a declarat Popa.

El spune că vremea proastă din ianuarie a afectat decisiv şi pregătirea echipei sale.

„O perioadă de câteva zile unii nu au putut continua antrenamentele din cauze de sănătate sau din cauza terenurilor tari. Vom aborda cu cea mai mare seriozitate acest meci, ne dorim să obţinem rezultat bun, să începem cu dreptul. Contează foarte mult ce facem până la playout. Ieri au început antrenamentele Pedro Henrique, Fucek, Poparadu e la al doilea antrenament cu echipa. Scutaru e în continuare accidentat, încă două săptămâni lipseşte, e o pierdere foarte mare. De asemenea, mai lipseşte Mailat”, a mai menţionat Popa.

Tehnicianul spune că nu există niciun impediment ca la TAS Lausanne să nu vină punctele. Moralul jucătorilor va putea firidicat şi de o bere cu nişte mici mai spune Popa.

„Şi LPF (n.r. Liga Profesionistă de Fotbal) e de acord cu noi. Personal, io ştiu cum să ridic moralul fotbaliştilor…dai nişte mici la fiecare şi o sticlă de bere. Ei au prevăzut în Regulamentul de Ordine Interioarp ce trebuie să primească şi ce trebuie să i se dea unui jucător la club”, a mai menţionat Ionuţ Popa.

Despre partea financiară a problemelor clubului, Ionuţ Popa spune că „avem o lună restanţă, dar e bine că există preocupare în acest sens din partea celor din conducere şi asta dă încredere echipei”.

Partida cu Gaz Metan Mediaş are loc luni seara, de la ora 20, pe „Dan Păltinişanu”.