Au incercat sa urce cu scaunul rulant in tramvaiele din Timisoara: Vatmanii nu cunosc procedura

Reprezentanții asociației Ceva de Spus, din Timișoara, au încercat vineri să se deplaseze cu tramvaiul. Gerber Andrei Heinrich, un membru al asociației, aflat în scaun rulant, electric, a încercat să urce în noile tramvaie reabilitate ale Timișoarei – „Armoniile” urbei de pe Bega. A reușit după ce a venit al patrulea tramvai. Până atunci s-a lovit de necunoașterea procedurii de declanșare a rampei destinate urcării persoanelor aflate în scaunul cu rotile.

Un vatman nu avea cheia care declanșa rampa…

„Nu am cheie de la rampă. L-am avut în depou (tramvaiul – n.r.) și abia acum fac prima tură, și e fără cheie. Luați tramvaiul din spate, poate are cheie”, a spus un vatman al unui tramvai Armonia.

Reprezentanții asociației Ceva de Spus au vrut să vadă dacă persoanele cu dizabilități pot folosi rampa tramvaielor, mai ales că multe persoane, din cauza dizabilității, sunt „prizoniere” în propriile case, deoarece multe servicii publice nu le sunt accesibile.

„Noi am vrut să ieșim la plimbare cu tramvaiul și să vedem dacă vatmanii folosesc rampa. La un tramvai nu a mers rampa, vatmanul nu a știut că trebuie să împingă un pic de uși. Rampa e foarte Ok făcută, chiar e OK. De abia la al patrulea tramvai am reușit”, a spus Andreea Raluca Herbei, vicepreședinte al Asociației Ceva de Spus.

Reprezentanții asociației vor redacta o scrisoare și o vor trimite RATT pentru a le semnala problemele întâmpinate. Principala problemă este lipsa de informații a vatmanilor în ceea ce privește folosirea rampei. Problemă care, conform celor de la Ceva de Spus, se poate rezolva ușor, printr-un ghid, în mai mulți pași, privind folosirea rampei.

„Problema mare este că vatmanii nu cunosc procedura. Liftul este foarte „profi”, tocmai de aceea ne-am dus cu scaunul electric, să vedem cât de bun este. Vatmanii nu știau procedura: cum se deschide liftul respectiv. Persoanele în scaun rulant foarte rar folosesc tramvaiele. Trebuie ca și oamenii în scaune rulante să iasă cât mai des din casă, ca vatmanii să nu uite procedura. Vom trimite o scrisoare oficială la RATT, în care să venim cu câteva idei de a eficientiza situația. S-ar simplifica foarte mult dacă fiecare vatman ar avea un ghid, pe pași, în cabină. E foarte simplu, nu necesită efort fizic declanșarea acestei rampe”, a spus Zoltán Szövérdfi, persoană de suport la Asociația Ceva de Spus.

„Vatmanii au fost instruiți în momentul în care au sosit tramvaiele Armonia cum să conducă și cum să utilizeze dotările acestor mijloace de transport în comun”, a spus Diana Pleșa, purtător de cuvânt RATT.