ACS Poli Timisoara e datoare catre bulgarul Sarmov, dar nu risca sa fie depunctata

Preşedintele ACS Poli Timişoara, Sorin Drăgoi, anunţa, în urmă cu o lună, că clubul bănăţean are de plătit o datorie destul de mare pentru condiţiile economice actuale, aceasta către un jucător care nu mai evoluează de mult la Timişoara. Este vorba despre bulgarul Georgi Sarmov, fotbalist care a fost dat afară de mult timp de la echipă, un jucător care nu s-a remarcat sub tricoul bănăţenilor pin faze fotbalistice deosebite, poate doar prin faptul că a jucat volei în careul propriu la un meci oficial, fiind acuzat la acea vreme că ar fi jucat la pariuri. Sarmov a plecat de la Timişoara, joacă în prezent la o cu totul altă echipă, dar el mai are de primit de la ACS Poli peste 30.000 de euro. Beneficiind de un contract bine întocmit, el a reclamat Timişoara la FIFA şi a primit câştig de cauză, clubul fiind obligat să plătească salariul acestuia până la finalul contractului.

Deşi existenţa unor asemenea datorii financiare au afectat activitatea clubului şi înainte de începerea actualului campionat, ducând la depunctarea echipei, cei de la ACS Poli Timişoara insistă că în acest caz nu se pune problema.

„Clubul Poli Timișoara infirmă zvonurile referitoare la o iminentă depunctare în speța legată de jucătorul Georgi Sarmov. Camera de soluționare a litigiilor de la FIFA a decis că Poli Timișoara trebuie să achite o anumită sumă către fotbalistul amintit. În acest moment, conform regulamentelor și procedurilor așteptăm motivația comisiei, urmând ca datoria să fie achitată integral, în termenul impus. Nu există nicio adresă de la FIFA și FRF în care clubul să fie anunțat că va fi depunctat. O asemenea penalizare s-ar impune doar în cazul unei hotărâri a Comisiei de Disciplină a FIFA, speța neajungând la această instanță. Practic, clubul nostru mai are dreptul la încă două căi de atac în cazul Sarmov. Totodată, precizăm că nu există riscul vreunei depunctări din cauza unor datorii”, au anunţat cei de la ACS Poli Timişoara.