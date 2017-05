Volei de calitate la Timisoara. UVT Agroland disputa calificarea pe prima scena

Cu o strategie schimbată și prin aducerea la echipă a unor sportive performante, echipa timișoreană de volei UVT Agroland încearcă încă o dată să treacă de turneul de promovare și să acceadă pe prima scenă a voleiului românesc. Eforturile sunt importante, turneul de calificare a fost adus din nou la Sala „Constantin Jude” din Timișoara și se speră că de această dată va fi totul bine, echipa fiind favorită.

„Sperăm să fie ultima oară când participăm la baraj. Suntem mult mai bine pregătiți și nerăbdători să începem jocurile, să arătăm iubitorilor voleiului că am petrecut acest an cu folos. Avem un antrenor cu 14 ani de experiență în prima divizie, jucătoare de lot național și altele cu mare experiență. Acest an a fost folosit de noi să ne pregătim operațiunile în afara terenului, cu o echipă sudată și valoroasă”, a declarat, înaintea turneului, Horia Cardoș, președintele Agroland.

Adversare în drumul spre prima ligă sunt Universitatea Cluj, Rapid și CSM Focșani. Primele două clasate vor merge cu o treaptă mai sus în campionatul românesc.

Adus la echipă pentru a duce formația în prima ligă, antrenorul Bogdan Paul spune că echipa sa și cea din Cluj sunt favorite.

„Echipa noastră și U Cluj sunt favorite. Experiența însă mă trage de mânecă și am învățat că niciun adversar nu trebuie subestimat. Noi jucăm acum soarta unui întreg campionat. De pomană am câștigat dacă nu valorificăm în aceste zile experiența acumulată. Eu cred că ne putem califica fără probleme. Dar poți să prinzi o zi proastă, un joc ușor să se transforme într-un meci greu. Și chiar să și pierzi un meci și apoi să ai presiune a doua zi. Noi trebuie să jucăm fiecare punct ca și cum ar fi ultimul. E o finală și fiecare meci trebuie tratat serios”, a declarat tehnicianul.

Meciurile de la Sala „Constantin Jude” încep vineri, de la ora 16.30. Programarea partidelor se va face în urma unei trageri la sorți.