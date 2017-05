Un tanar care sustine ca n-a primit teren gratuit dintr-o greseala a primariei, sfatuit chiar de primar sa mearga in instanta

Cititorul nostru povestește că a respectat cu sfințenie cerințele impuse de primărie și a depus dosarul complet pentru a putea beneficia de un teren gratuit de la primărie în baza Legii 15/2003. Și-a calculat și punctajul și era fericit că urma să ocupe un loc eligibil. N-a fost să fie așa. O eroare făcută de notar, despre care cei din primărie l-ar fi înștiințat mult prea târziu, i-a luat zâmbetul de pe față.

„Dosarul a fost depus complet în 13 ianuarie 2017 (n.r. termenul limită era 15 ianuarie), teoretic aș fi acumulat 45 de puncte, eram eligibil pentru atribuirea unui teren. În 30 ianuarie s-a redactat o scrisoare de către primărie, prin care eram anunțat că declarația pe proprie răspundere legalizată de către notar nu este în conformitate cu Legea 15 și că este necesar să rectific declarația pentru ca dosarul să fie valabil pentru următoarea atribuire de teren. Abia în 5 februarie 2017 am primit-o în poștă. În 7 februarie am depus la primărie rectificarea la declarația pe proprie răspundere în care notarul își asumă greșeala. Între timp, în 31 martie am depus contestație la primărie, după ce am văzut tabelul cu cei care au primit terenuri, iar răspunsul la contestație l-am primit abia în 24 mai, că este respinsă”, ne-a explicat tânărul revoltat.

Cititorul tion.ro crede că municipalitatea ar fi trebuit să lase o perioadă în care cei care nu au apucat să depună toate actele necesare sau au făcut vreo eroare să poată completa dosarele.

Andrei Strugari-Cristina nu se regăsește, în consecință, printre cei 128 de tineri norocoși, unde găsim nume apropiate de primarul Nicolae Robu, cum ar fi Sanda Greblă sau Cătălin Iapă, ambii angajați de edil în primărie.

Tânărul revoltat ocupă locul 207 din 209, adică este printre ultimii trei, cu punctaj zero! La observații, cei din Comisia pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 15/2003 au scris „declarație; n. 23.03.1988; completat după HCL 193/2006”.

Omul a sperat că se vor clarifica lucrurile în urma contestației depuse, dar n-a fost să fie așa.

„Urmare a contestației din 31.03.2017, pe care ați depus-o ca urmare a publicării în data de 28.03.2017 a Tabelului nominal cu persoanele propuse pentru atribuire de terenuri în baza Legii nr. 15/2003, Comisia de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 15/2003 a reanalizat documentele aflate la dosar și a hotărât în conformitate cu Legea nr. 15/2003 și HCMLT nr. 193 din 15.11.2016 Regulament – Art. 9, lit. e, respingerea contestației. Ca urmare, punctajul dosarului dumneavoastră rămâne același”, se arată în răspunsul la contestația făcută de cititorul nostru. Contestațiile au fost soluționate de aceeași comisie care a împărțit inițial terenurile, formată din viceprimarul Imre Farkas, Ștefan Brihac, Caius Șuli, Alin Moga și Călin N. Pîrva.

Prin urmare, singura speranță a tânărului care nu se numără printre norocoșii care primesc parcele gratuite de la primărie rămâne instanța.

„Eu am vrut să fac publice aceste probleme reale. Aveam șanse reale, am un coleg care a avut același punctaj ca și al meu și a fost pe locul 90 sau 91, eu nu puteam să sar mai mult de 10 poziții după el, având același punctaj. Mi-au dat zero puncte pentru că nu aveam declarația depusă, dar am primit târziu scrisoarea de la ei. Mi-au anulat dosarul, aici cine a greșit nu a avut timp să rectifice, a fost eliminat din start, trebuiau să dea un termen de completare a dosarului. Ei mi-au spus că tot până în 15, când a fost data limită de depunere, să fac și completare la dosar. M-am gândit să îi dau și în judecată, dar nu știu ce câștig, din punctul meu de vedere este un prejudiciu”, ne-a declarat Andrei Strugari-Cristina.

Tot în instanță pare să îl trimită pe tânăr și primarul Nicolae Robu. Edilul spune că va verifica și el cum a stat situația, dar recunoaște că nu prea se mai poate face nimic.

„Nu cred că e nevoie de un termen foarte lung pentru completări la dosar, pentru că, în definitiv, în momentul în care ai primit înștiințarea că ai o problemă la dosar, trebuie să te duci în aceeași zi sau în ziua următoare la notar și tot în aceeași zi sau în ziua următoare să vii la primărie și să completezi dosarul. Nu știu cât de prompt a făcut-o el. Dacă a primit târziu, atunci e vina poștei. La cum îmi prezentați lucrurile, presupun că nu se pot rezolva decât în instanță. Eu, în orice caz, ca primar, nu sunt implicat în niciun fel, comisia care s-a ocupat de dosare este o comisie autonomă, ea face propuneri în consiliul local și consiliul va da aprobările finale. Poate să meargă în instanță. Eu o să verific dacă lucrurile stau așa cum susține cel în cauză”, ne-a explicat primarul Timișoarei.

Lista tinerilor care beneficiază de terenuri gratuite de la primărie în baza Legii 15/2003 a fost publicată în 28 martie. Printre „numele câștigătoare” se află câțiva angajați din primărie, printre care și cea care se ocupă îndeaproape de agenda primarului Nicolae Robu, Sanda Greblă, și consilierul personal al lui Robu, Cătălin Iapă.

Cei care nu au fost atât de norocoși au avut la dispoziție câteva zile să depună contestații, iar lista finală nu s-a publicat încă. La început se aștepta după formarea unei Comisii de soluționare a contestațiilor, apoi s-a stabilit că acestea vor fi soluționate de aceeași comisie care a și analizat dosarele. Iată că acum, la aproape două luni de la publicarea rezultatelor concursului de dosare, primarul Nicolae Robu cerere părerea ANI. Edilul-șef a trimis o scrisoare către Agenția Națională de Integritate, pentru a afla dacă este vreo problemă că pe listă se află angajați din primărie. Încă așteaptă răspuns.

