Turismul banatean va fi promovat prin intermediul a zece spoturi publicitare si o carte de bucate alese

Universitatea de Vest din Timișoara a lansat proiectul „Local Heritage for Active Tourism in Banat” (HerA), prin care își propune promovarea Banatului istoric ca și destinație turistică. Acesta este finanțat prin Programul Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia și vine în continuarea parteneriatului început cu Primăria Kikinda, în perioada 2013-2015, într-un proiect similar („Living Heritage – An Unlimited Resource for Tourism Development”), unul care s-a bucurat de real succes. Celor doi parteneri li se adaugă acum și Muzeul Național din Kikinda.

Cu un buget total de 372.411 euro și o perioadă de implementare care se întinde pe 18 luni (mai 2017 – octombrie 2018), proiectul urmărește, în principal, să răspundă nevoii de definire și dezvoltare de produse turistice inovatoare, în vedera creșterii atractivității ofertei turistice.

Specialiștii de la Universitatea de Vest vor merge pe teren și vor cerceta comunitățile transfrontaliere pentru identificarea resursei patrimoniale culturale pe care comunitățile locale simt că o reprezintă și care poate deveni punct de plecare pentru dezvoltarea de produse turistice.

Până la final vor fi create 10 spoturi de prezentare turistică, un ghid turistic organizat tematic („Banatul în 10 feluri“), un etno-calendar anual și o carte de rețete cu feluri de mâncare specific bănățene. Printre activități se mai enumeră și o serie de acțiuni comunitare în domeniul turismului ori în cel al gastronomiei (gastrofestival) sau organizarea unor programe de formare profesională.

Cea mai ambițioasă acțiune însă este cea de a crea o platformă software comună care să adune și să facă publice într-un mod prietenos și util informațiile relevante colectate în timpul cercetării de teren.