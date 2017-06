The Toy Dolls a salvat Timisoara Rocks. Public putin in prima seara de festival

Programarea festivalului de rock de la Timișoara odată cu festivalurile Rock la Mureș și Bikers Festival nu s-a dovedit a fi o idee prea bună. Deși accesul publicului la concerte a fost gratuit, timișorenii nu s-au înghesuit să vadă trupele aduse de Primăria Timișoara. Nici promovarea nu a fost una foarte bună, lucru recunoscut chiar și de primarul Nicolae Robu, care, cu câteva zile înainte de festival, și-a invitat fanii de pe Facebook la rock, cu mesajul „Halal promovare și de data asta! Sper să fie pentru ultima oară așa, tocmai intrând în funcție noua organigramă (n.r. a primăriei)! Haideți la rock, dragi rockeri!”. Pentru ediția din 2017 a festivalului de rock, Primăria Timișoara a alocat 450.000 de lei, aproape 100.000 de euro.

Băieții de la Melting Dice au deschis ediția a treia a Festivalului Timișoara Rocks. Bogdan Cotîrță și colegii lui au încălzit atmosfera pentru ceea ce avea să urmeze, din nefericire în fața unor spectatori extrem de puțini.

Formația Crazy Town i-a făcut pe unii timișoreni adunați în public să se simtă ca-n 2001, atunci când americanii erau pe val. Faimoasa melodie „Butterfly”, lansată în anul 1999, a încheiat spectacolul băieților de peste ocean, care păreau să se bucure de atmosfera din centrul orașului, deși nu au avut parte de un public numeros nici ei. Nici sunetul nu prea i-a ajutat.

Punkerii de la The Toy Dolls, care cântă din 1979, au salvat cea de-a treia ediție a Timișoara Rocks. Englezii și-au adunat toți fanii din oraș și au prestat un show excepțional, sunetul fiind mult mai bun decât la Crazy Town. În centrul Timișoarei au răsunat toate melodiile celebre ale The Toy Dolls, de la „Nellie the Elephant”, la „Spiders in the Dressing Room”, la „Harry Cross”. Punkerii s-au întors de două ori la bis.

Festivalul Timișoara Rocks continuă și sâmbătă, de la ora 19, când pe scena din Piața Victoriei vor urca trupele Blight, Methadone Skies și The Darkness.

