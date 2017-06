S-a rezolvat problema antrenorului la ASU Politehnica Timisoara

După ce a fost anunțată oficial plecarea lui Sorin Brîndescu, clubul ASU Politehnica Timișoara a anunțat că a semnat cu un antrenor. Este vorba de Bogdan Andone, tehnician în vârstă de 42 de ani. El a antrenat Olimpia Satu Mare, unde a avut rezultate relativ bine. El va fi însoțit de Gabriel Vochin, care va fi antrenor secund.

„M-a convins deplasarea pe care am avut-o cu Olimpia în toamnă, la Timișoara. Am văzut atunci nivelul de implicare al oamenilor de aici pentru echipă. Am urmărit Politehnica, deși am fost adversari în campionatul trecut. A fost o echipă pe care mi-a făcut plăcere să o urmăresc, care a încercat să joace fotbal, indiferent de adversar, indiferent dacă juca acasă sau în deplasare. E un lucru care în Liga a II-a e mai rar, pentru că sunt multe echipe care caută să se închidă, să blocheze culoarele. Am apreciat Politehnica, aici o organizare foarte bună, care nu se găsește la nivelul ligii secunde și, din păcate, nici la unele echipe din Liga I. Nu în ultimul rând, suporterii sunt un argument important, pentru că la meciul pe care l-am avut la Timișoara, au împins echipa de la spate și au ajutat-o să întoarcă soarta partidei în inferioritate numerică. E un spirit aparte pe care îl transmit jucătorilor. Un fenomen rar, din păcate, în fotbalul nostru. Mă bucur foarte mult că am reușit să ajung la această echipă”, a declarat Bogdan Andone.

Principala preocupare a noului tehnician va fi alcătuirea unei echipe cu un joc de calitate.

„Primul pas e să formăm o echipă cât mai puternică, cât mai competitivă. O echipă agresivă și cu un ritm de joc cât mai aproape de nivelul Ligii I. Am în vedere deja 4-5 jucători, unii dintre ei foști elevi ai mei, însă nu pot oferi nume deocamdată, pentru că nu sunt certitudini”, a mai declarat Andone.