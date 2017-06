Romania si China se infrunta la Timisoara in gala Golden Fighter

China vs România la kickboxing este propunerea lansată timișorenilor pentru vineri seara, la Sala „Constantin Jude”. Organizatorii au pregătit un număr de zece meciuri, plus două în deschidere. Vor fi luptători de primă mână, reprezentativa României fiind alcătuită din mulți sportivi care activează și se antrenează în străinătate. Căpitan de echipă va fi unul dintre cei mai apreciați sportivi români de gen, Bogdan Stoica. El se antrenează în prezent în Olanda, dar a acceptat cu bucurie provocarea de a lupta la Timișoara. El spune că și-a studiat adversarul, Hao Guanghua, și spune că va avea un meci dificil.

„Mi-am studiat adversarul, este unul de calitate. Pot spune că are același stil de luptă ca și mine, se vede că se antrenează și el tot în Olanda, îi place să se bată, să iasă la bătaie. Când am primit propunerea de a lupta în echipa României am răspuns cu drag, astfel putem dovedi că și România există pe harta kickboxingului. Sper să pot ajuta echipa și din postura de căpitan, să le dau încredere băieților”.

Fight-cardul galei are propuse zece meciuri, plus încă două în deschidere. Iată lista completă a întâlnirilor:

Bogdan Stoica vs Hao Guanghua

Adrian Mitu vs Ding Meng

Arian Maxim vs Liu Qiliang

Madalin Mogos vs Duoli Chen

Haris Ferizovic vs Hu Yafei

Gabriel Bozan vs Yang Kunshan

Marko Milanivic vs Wang Zhiguo

Adrian Petenchea vs Miao Wei

Jony Mate vs Jin Ying

Roberto Cercel vs Xue Shenzhen

Meciuri De Deschidere:

Gabriel Cobzaru (RO) vs Jan Kaffa (NL)

Marius Munteanu (RO) vs Iancu Ionut (RO).