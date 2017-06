Robu n-are vesti bune pentru tinerii care au primit terenuri gratuite de la primarie: Voi scrie din nou ANI

Vă reamintim, în luna mai, primarul Timișoarei ne declara că a trimis un document către ANI, pentru a afla dacă este vreo situație de incompatibilitate, după ce pe listă se regăsesc mai mulți apropiați de-ai edilului-șef.

„Eu am transmis o adresă către ANI, prin care am cerut să se exprime vizavi de aceste situații în care unii acuză că ar fi vorba de incompatibilitate. ANI ne va da un răspuns și, de îndată ce primim acest răspuns, vom delibera. Nu am vrut să risc, să creez probleme nimănui. Oamenii, după părerea mea, niciuna dintre persoanele implicate nu a fost de rea credință, dar suntem pe această legislație ambiguă, interpretabilă, și atunci am considerat că este mai bine să acționez preventiv și să încerc să-i protejez. Nu e nicio problemă ca acele contestații să fie rezolvate de aceeași comisie. Nu este prevăzut în HCL ceva legat de asta”, explica, pentru tion.ro, primarul Nicolae Robu, în 21 mai.

Edilul Timișoarei nu a primit niciun răspuns de la Agenția Națională de Integritate.

În continuare, procedura de distribuire a terenurilor pentru tineri în baza Legii 15/2003 bate pasul pe loc, din pricina unor tineri care lucrează în instituția de pe C.D. Loga și se află pe lista norocoșilor. Vorbim despre cea care a intrat în primărie ca și consilier personal al primarului, Sanda Greblă, acum angajată în cadrul altei direcții, însă supervizând în continuare Cabinetul primarului, dar și despre Cătălin Iapă, consilier personal al primarului. Pe listă a fost și consilierul local PNL Grigore Grigoroiu, însă acesta s-a retras până la urmă, pentru a nu fi în incompatibilitate.

„Nu am primit încă răspuns de la ANI, o să le mai scriu o dată și dacă nu răspund, atunci consider că este în regulă. Următorul pas este să se dea hotărâre de consiliu”, ne-a explicat Robu… în 21 iunie.

Așadar, chiar dacă cei de la Agenția Națională de Integritate nu răspund până la o anumită dată, se merge înainte, cu asumarea consilierilor locali. Nu se știe exact când.

Concursul pentru distribuirea de parcele pentru case tinerilor cu vârsta până la 35 de ani era la faza de rezolvare a contestațiilor, soluționate de aceeași comisie care a împărțit terenurile. Urma apoi ca lista să intre în atenția consilierilor locali. Tinerii vor putea intra în posesia terenurilor doar după ce lista finală primește votul consilierilor locali într-o ședință de consiliu.

128 de tineri vor primi câte o parcelă de aproape 300 de metri pătrați pe strada Ovidiu Balea, pentru a-și putea ridica o casă. Ca să ajungă pe listă, ei trebuiau să îndeplinească unele condiții ce au fost stabilite prin hotărâre de consiliu local. Tot consilierii locali au votat și Regulamentul pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii 15/2003.

