Robu este furios pe presa si parlamentari, dar ia apararea procurorilor DNA care l-au acuzat de abuz in serviciu

La DNA, alături de Nicolae Robu au ajuns și fostul primar al Timișoarei Gheorghe Ciuhandu, viceprimarul Dan Diaconu, fostul viceprimar Traian Stoia și fostul director al Direcției de Patrimoniu Martin Staia. Este de așteptat ca în perioada următoare la DNA să ajungă și alți actuali sau foști funcționari din Primăria Timișoara, unele surse susținând că ar fi vorba de peste 100 de persoane.

Deși dosarul DNA se referă la aproximativ 1000 de imobile vândute chiriașilor de Primăria Timișoara în ultimii 20 de ani, Robu susține că este acuzat de DNA că în timpul primului său mandat municipalitatea ar fi vândut două apartamente, unul de 26 mp și unul de 51 mp, ambele situate în zona Traian, în Piața Aurel Vlaicu nr. 4.

Apartamentele au fost vândute făcându-se uz de Legea 112, care a intrat în vigoare în 25 ianuarie 1996 și prevedea dreptul chiriașilor de a cumpăra în condiții avantajoase locuințele în care stăteau cu contract de închiriere, dacă aceste locuințe nu erau revendicate de foștii proprietari. Ilegalitatea reclamată de DNA este aceea că acei chiriași nu ar fi avut contract de închiriere înainte de 1996.

Primarul Nicolae Robu a fost la acele locuințe, sâmbătă dimineață, și susține că unul dintre proprietari stătea acolo „de foarte multă vreme”, însă fără acte legale, iar despre celălalt a omis să precizeze acest detaliu.

El susține, însă, că aceste vânzări trebuiau verificate de către serviciul juridic, patrimoniu, inspectorii de zonă și alți funcționari aflați în subordinea sa, nu de el personal.

„Unii spun că se puteau vinde și după data respectivă, nu vreau să intru în astfel de discuții pentru că efectiv nu e terenul meu de specialitate. Există un aparat de legalitate, nu primarul este responsabil. Când cei din aparatul de specialitate îi aduc primarului documente la semnat trebuie să se îngrijească să fie în acord cu legea. Trebuie să se scrie într-un text de lege lucrul acesta, pentru că astfel toți primarii sunt extrem de expuși, președinții de consilii județene, miniștrii sunt extrem de expuși”, a spus Nicolae Robu.

Robu: “DNA a făcut un lucru firesc și legitim”

Chiar Nicolae Robu a cerut în 2013 Parchetului și Poliției să investigheze transferurile din proprietatea statului în proprietăți private. Primarul spune că este în continuare împotriva OUG 13, pentru care a ieșit, de altfel, și în stradă.

„Eu consider că DNA a făcut un lucru firesc și legitim, e o anchetă în derulare, în 2013 eu am cerut Parchetului și Poliției să investigheze toate transferurile din proprietatea statului sau a municipiului în proprietăți private. Eu am cerut să se facă lumină. Cum ar fi să fiu eu nemulțumit că se investighează? Eu nu vreau legi care să descurajeze infracționalitatea. Am fost împotriva Ordonanței 13 și sunt în continuare. OUG 13 nu corectează o anomalie, Curtea Constituțională a sesizat că abuzul nu este definit cum trebuie, dar PSD nu a venit cu o formulă corectă de a răspunde”, a spus Robu.

Primarul Timișoarei spune că ceea ce i s-a întâmplat este o nedreptate.

„Ceea ce mi s-a întâmplat mie ieri este de o nedreptate strigătoare la cer. Nu mă refer la DNA, pentru că își face datoria, au existat suspiciuni privind modul în care au fost vândute pe Legea 112 acele locuințe, de-a lungul anilor, și atunci este și firesc să se facă anchete pentru a se clarifica lucrurile. Nedreptatea constă în modul în care s-a făcut mediatizarea a ceea ce s-a întâmplat ieri. Este strigător la cer să apar în mass media implicat într-un mare scandal, în afaceri necurate. Eu am fost chemat ieri la DNA nu în calitate de învinuit, ci în calitate de suspect pentru că am semnat două contracte de vânzare-cumpărare de locuințe pe Legea 112 și acele două contracte sunt considerate de către procurori suspecte de a fi făcute fără îndeplinirea condițiilor cerute de Legea 112, alături de alte 966 contracte. Nu am nici cea mai mică vină. Să presupunem că nu au fost îndeplinite toate condițiile. Dar eu, ca primar, nu am greșit cu nimic. Mai mult, am și cerut aparatului de specialitate să-mi spună dacă sunt îndeplinite toate condițiile legale, și răspunsul pe care-l am în scris este clar: vânzarea s-a făcut în condiții de legalitate. Cele două apartamente au fost vândute după o procedură pe care nu eu am instituit-o. Mie mi s-au prezentat toate contractele cu semnături, inclusiv la nivel de viceprimar – un contract este semnat de viceprimarul Dan Diaconu, altul de viceprimarul Traian Stoia. Eu am interpus și viceprimarii tocmai ca măsură suplimentară, să nu se greșească (…) Mi-am făcut datoria, și dacă cumva se va dovedi că s-au speculat scăpări în raport cu exigențele legii nici într-un caz nu sunt eu de vină, nu am avut niciun interes personal, eu îmi exercit cinstit, legal, prerogativele. Eu sunt sută la sută corect, nu 99,99.”, a spus Robu.

Edilul urbei de pe Bega spune că legea e aberantă pentru că oricine greșește din instituție tot conducătorul este tras la răspundere.

„Eu de ani de zile atrag atenția că legea în România este aberantă, că cei ce-și asumă funcții în administrația publică locală sunt expuși, pot să-și îndeplinească sarcinile cu bună credință socială, cinstit, cum fac eu, și oricând sunt vulnerabili. De ce merit eu să fiu prezentat la nivel național când sunt un om curat, cinstit, care nu face altceva decât să muncească din noapte până în noapte pentru binele public? Legea e aberantă pentru că indiferent cine greșește îl consideră responsabil pe cel din vârful instituției, primarul, președintele consiliului județean, ministrul, atunci pentru ce există tot aparatul, dacă toată răspunderea îți revine ție?”, se întreabă Robu.

