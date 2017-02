Nicolae Robu, audiat la DNA Bucuresti

Nicolae Robu s-a prezentat vineri dimineață la sediul DNA din București, el fiind citat într-un dosar de corupție. Primarul Timișoarei a declarat că nu știe în ce calitate a fost chemat, el fiind solicitat telefonic.

“Nu ştiu să vă zic nimic dar vă garantez că nu am nicio treabă cu corupţia. Nu ştiu despre ce e vorba. Am primit citaţia telefonic. Nu am emoţii pentru că nu am nicio legătură cu corupţia, nici cu traficul de influenţă. Am primit un telefon să fiu la ora 10.30. Vă spun când ies”, a declarat Nicolae Robu la intrarea în sediul DNA, potrivit Mediafax.

La audieri a fost chemat și fostul viceprimar al Timișoarei, Traian Stoia. La ieșirea de sediul DNA, avocatul acestuia a menționat că atât Traian Stoia, cât și Nicolae Robu au calitatea de suspecți. La sediul DNA este așteptat și fostul primaru al Timișoarei, Gheorghe Ciuhandu.

Potrivit Mediafax, cei trei sunt audiați într-un dosar ce vizează retrocedarea unor case din Timișoara.

