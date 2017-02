Robu se lamenteaza pe Facebook: Este strigator la cer ce mi se intampla!

Mai exact, Robu este acuzat de DNA că în timpul primului său mandat municipalitatea ar fi vândut în 2013 și 2014 două apartamente, unul de 26 mp și unul de 51 mp, ambele situate în zona Traian, în Piața Aurel Vlaicu nr. 4. Ilegalitatea ar consta în faptul că noii proprietari nu erau chiriași din data de 1 ianuarie 1996, așa cum prevede legea care a permis vânzarea celor două apartamente.

Ironic este că dacă Ordonanța 13 dată de Guvernul Grindeanu ar fi rămas în vigoare, Robu ar fi putut scăpa de aceste acuzații, deoarece era dezincriminat abuzul în serviciu sub valoarea de 200.000 de lei, iar cele două apartamente au o valoare mult sub acest prag. Or, tocmai primarul Timișoarei a fost unul dintre cei care au cerut retragerea acestei ordonanțe, public, în timpul recentelor proteste din Piața Victoriei. Cum tot ironic este că atât el, cât și fostul viceprimar PSD Traian Stoia, pus și el acum sub acuzare de DNA, au chemat procurorii la Primăria Timișoara pentru a investiga modul în care au fost obținute imobile în zona centrală a municipiului.

După ce procurorii DNA i-au adus la cunoștință acuzațiile ce i se aduc, sâmbătă, Robu s-a îndreptat din nou spre Facebook pentru a-și vărsa amarul. El a postat și poze cu cele două apartamente pentru a arăta că prejudiciul, dacă acesta există, este unul nesemnificativ.

„Este strigător la cer ce mi se întâmplă! Doar două apartamente s-au vândut cu mine ca primar cu suspiciune de nerespectare a cerinței legii 112/1995 de deținere de către cumpărători a calității de chiriaș înaintea datei de 25.01.1996. Iată-le, sunt cel din dreapta, respectiv cel din stânga din clădirea din fundul curții! Nu e strigător la cer să se vorbească despre mine <<la grămadă>> pentru vânzarea frauduloasă a 1000 locuințe către persoane influente, cu cauzarea unui prejudiciu de 40 milioane euro?! Oameni buni, eu sunt corect și cinstit 100%, nu 99.99(9)%!!!”, a postat Robu pe Facebook.

De altfel, la ora 13, el a și convocat o conferință de presă la Primăria Timișoara pentru a clarifica acest subiect.

