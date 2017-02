Robu despre proiectul fostului Liceu de Arte: Arhitectii gasesc formule ca sa imbine noul si vechiul. Garantez dezbatere publica

Vă reamintim, municipalitatea ar fi putut cumpăra complexul de lângă primărie – care cuprinde fostul sediul al Liceului de Arte și sediul Inspectoratului Școlar Timiș – cu 5 milioane de euro, dar consilierii au stabilit că nu merită investiția. Cam tot atât costă și imobilele ce adăpostesc Colegiul Național Bănățean, pentru care se plătesc 4,6 milioane de euro din bugetul local, vreme de trei ani.

Subiectul a ajuns din nou în atenția consilierilor locali, la ședința care a avut loc marți, după ce Asociația „Salvați Patrimoniul Timișoarei” a trimis o adresă primăriei, prin care a cerut reanalizarea hotărârii adoptate în 31 octombrie 2016. Primarul Nicolae Robu a ținut să le spună aleșilor municipali că investiția nu își are rostul, pentru că imobilele despre care se face vorbire nu au valoare arhitecturală.

Robu: Cinci milioane de euro pentru o paragină?

„Această clădire în care s-au întâmplat lucruri foarte bune în istoria ei au ajuns într-o stare jalnică. Ea nu are valoare arhitecturală și nu este monument. Prin urmare, cu ce drept venim noi să ne opunem unei valorificări a unei proprietăți de către cel care a investit bani pentru a intra în posesia sa. Este vorba despre o investiție de cinci milioane de euro pentru a cumpăra ceva care reprezintă o paragină. Câte milioane de euro vor fi necesare, pentru ca noi, cu bani publici, să dezvoltăm ceva acolo. Cu acești bani noi vom putea să construim poate chiar două poduri peste Bega”, le-a spus Robu consilierilor locali.

Primarul Timișoarei crede că prima idee pentru transformarea complexului de lângă primărie, care făcea referire la demolare și la ridicarea unor clădiri noi, printre care și un bloc cu zece etaje, era un proiect bun. Studiul de oportunitate pentru un Plan Urbanistic General a fost retras însă, urmând ca actualii proprietari să găsească o altă soluție.

„S-au prezentat la mine doi dintre arhitecții cu cel mai bun nume, poate că sunt chiar arhitecții cu cel mai bun nume din Timișoara: Andreescu și Gaivoronschi. Au venit și au prezentat un proiect de valorificare în regim privat a acestei proprietăți, evident, la comanda financiară a proprietarului. Din punct de vedere al aspectului, eu care am cam umblat prin lumea aceasta, am văzut că nu există atâtea tabuuri. Dacă arhitecții impun, ei găsesc formule prin care îmbină noul și vechiul. Acești arhitecți, foarte buni, după părerea mea, mi-au explicat că s-au gândit cam la tot ce trebuie. Timișoara are nevoie de hoteluri de clasă înaltă pentru a fi Capitală Europeană a Culturii. (…) Toate păreau bune și frumoase. Am fost surprins când a apărut un comunicat de la Ordinul Arhitecților, unde cei menționați sunt lideri, că renunță la proiect, pentru că a reacționat acea asociație care și astăzi a reacționat de chipurile protecție/apărare a patrimoniului Timișoara. Din cauza acestei asociații noi stăm cu o mulțime de străzi neasfaltate. Să vină la discuții acei oameni, să vedem ce îi recomandă, ce performanțe profesionale au. Vin ei și pun presiune pe noi. Nu cred că este în regulă să ținem această zonă blocată pentru anul 2021. Vrea cineva să alocăm 5 milioane de euro?”, a completat primarul Timișoarei.

Pe de altă parte, viceprimarul Dan Diaconu a explicat și că el dreptul de preemțiune se exprimă într-un termen de 15 zile, conform legii, și că la acea vreme, în bugetul local nu existau 5 milioane de euro pentru o asemenea achiziție.

Reprezentanții Asociației Culturale „Salvați Patrimoniul Timișoarei” au ținut să precizeze că ei au cerut să se respecte Legea Transparenței Decizionale, fiind nevoie de dezbatere publică pentru proiect.

Înainte ca aleșii să-și mențină votul acordat în octombrie anul trecut, primarul Nicolae Robu le-a garantat celor din sală că va organiza o dezbatere publică pentru orice proiect cu privire la fostul Liceu de Arte Plastice.

