Primarul din Karlsruhe, dupa un weekend la Timisoara: Orasul e mult mai frumos, foarte bogat in cultura

O delegație din Karlsruhe și-a petrecut tot sfârșitul de săptămână la Timișoara. Au fost primarul, mai mulți consilieri locali, un director din primărie și un reprezentant al Biroului de presă, precum și directorul Grădinii Zoologice din oraș. Au vizitat Centrul de management al traficului, Grădina Zoologică, dar și centrul istoric al orașului.

Luni, special pentru aniversarea a 25 de ani de la înfrățirea Timișoarei cu Karlsruhe, s-a ținut o ședință festivă a consiliului local.

„În urma Revoluției din decembrie 1989, primele legături între cele două orașe au fost stabilite de către organizații caritabile. Prima vizită a unei delegații oficiale la Timișoara a avut loc în 1991, iar în august 1992 a fost semnată o declarație de înfrățire între Timișoara și Karlsruhe. S-au organizat competiții sportive, stagii de practică. Concertele de muzică clasică, rock, jazz desfășurate în cele două orașe au îmbunătățit viața culturală între acestea”, a spus Robu.

Primarul din Karlsruhe, Frank Mentrup, a ținut să precizeze că anul acesta se aniversează „nunta de argint”.

„Dacă astăzi sărbătorim o nuntă de argint, ne uităm deja mai departe spre o nuntă de aur, spre colaborarea noastră de alți 25 de ani, care sperăm să fie și mai fructuoasă”, a spus Mentrup.

Primarul Nicolae Robu crede că cele două orașe ar colabora mult mai bine în domeniul cultural.

„Eu cred că relația de prietenie trebuie să se desfășoare pe aceleași coordonate pe care s-a desfășurat și până acum, pentru că ea a cuprins cam tot ce se poate cuprinde. În domeniul sportului și al culturii cred că putem să facem mai multe lucruri împreună decât am făcut. La fel și în domeniul educației”, a adăugat Robu.

După ce s-a plimbat prin Timișoara, primarul din Karlsruhe spune că orașul de pe Bega este mult mai frumos decât acum doi ani, când l-a vizitat el ultima dată.

„Orașul a devenit mult mai frumos, este foarte bogat în cultură. Am fost în urmă cu trei ani, am fost și în urmă cu doi ani, atunci am întâlnit un oraș numai cu șantiere și plin de haos. Sunt impresionat ca printr-o singură lucrare de amploare să văd aceste zone pietonale pline de viață”, a precizat primarul din Karlsruhe.

Edilul spune că și în orașul lui bicicliștii sunt interziși în zona centrală, dar ei s-au gândit să le ofere bicicliștilor mai multe piste, așa că iau din spațiul destinat mașinilor și îl dau bicicliștilor.

„Consider că pietonii au dreptul să aibă locuri exclusive lor, unde să se simtă bine, dar deopotrivă este nevoie și de căi rapide de transport destinate bicicletelor. Și la noi există această zonă în centrul orașului, unde este doar zonă pietonală. Nici la noi acolo nu circulă biciclete, în părțile puțin exterioare acestei zone, unde este voie să circule și biciclete și pietoni avem și noi conflicte între aceste două categorii. Intenționăm să luăm din spațiul destinat transportului auto și să îl punem la dispoziția bicicliștilor”, a mai spus Frank Mentrup.

Din delegația oficială din Karlsruhe au făcut parte primarul orașului, Frank Mentrup, consilierii locali Bettina Meier-Augenstein, Michael Zeh, Istvan Pinter, Tom Hoyem, precum și președinta Cercului de Prietenie Karlsruhe Alexandra Ries, Martin Wiederkehr – directorul Direcției Generale a Primăriei Karlsruhe, Clemens Becker – directorul Grădinii Zoologice din Karlsruhe și Marius Blume – reprezentant al Biroului de Presă.

Articole pe aceeași temă:

O prietenie de un sfert de secol. Ce-a castigat Timisoara din infratirea cu Karlsruhe!