Prefectura Timis: Hotararea de schimbare a viceprimarului din Sacalaz nu este legala, in acest moment

„Din punctul de vedere al Serviciului Juridic, transmis prefectului, în acest moment hotărârea de schimbare a viceprimarului nu este legală. De aceea am solicitat acte suplimentare, în urma cărora ne vom putea pronunța oficial”, a spus prefectul de Timiș, Mircea Băcală.

Practic, Instituția Prefectului Timiș solicită administrației locale din Săcălaz să pună la dispoziție, pentru verificare, buletinele de vot prin care a fost demisă (schimbată) Adina Dărăban, cea care până la începutul lunii aprilie a ocupat funcția de viceprimar al Săcălazului. Consiliul Local Săcălaz nu are aceste buletine deoarece votul nu a fost unul pe buletine de vot, ci unul la vedere. Primarul spune că de 17 ani procedurile s-au desfășurat în acest fel, cu vot deschis la demitere (schimbare) și cu vot secret la alegerea noului viceprimar în funcție. La început de aprilie, în funcție a fost numit, prin votul secret al consilierilor (prin buletine de vot) Silviu Brândușa. Dar Adina Daraban a fost demisă prin vot la vedere, fără buletine de vot…

„Eu am 17 ani de primărie, colega mea, secretara, are 16. În 2014-2016 am schimbat opt viceprimari. Niciodată nu s-a pus problema că trebuie prin vot secret. Într-adevăr, în Lege, alegerea se face prin vot secret, schimbarea nu se face prin vot secret. Mai este totuși o reglementare în lege care spune că atunci când e vorba de persoane se face prin vot secret, dar dacă ne referim la persoane, noi, în Săcălaz, vindem terenurile celor care și le-au concesionat, și-au construit case, acolo e vorba de persoane, înseamnă că le vindem prin vot secret la oameni. E o interpretare, din punctul meu de vedere, excesivă a legii. Unul din consilierii care și-a dat votul după aceea a făcut o declarație că nu a votat <<pentru>> schimbarea viceprimarului. De asta Prefectura are unele dubii. Prefectura ne solicită să trimitem bultinele de vot pentru schimbare. Dar Legea 215 nu prevede schimbarea prin vot secret, doar alegerea noului viceprimar, care s-a făcut prin vot secret. Nu s-a făcut de 17 ani de când sunt primar prin vot secret schimbarea”, a spus Ilie Todașcă, primarul din Săcălaz.

O parte din consilierii locali din Săcălaz s-au adresat Instituției Prefectului Timiș imediat după schimbarea viceprimarului, reclamând că aceasta s-a făcut fără cvorum.

Un viceprimar poate fi schimbat de consiliul local cu două treimi din votul consilierilor. Concret, în cazul Consiliului Local Săcălaz, care este format din 15 consilieri (cinci PSD, patru PMP, doi foști UNPR, doi PNL și doi ALDE) era nevoie de votul a zece consilieri pentru ca viceprimarul în funcție la începutul lunii aprilie (Adina Dărăban) să fie schimbat. Aici apare votul care face diferența…

Consilierii PMP spun că votul unui consilier UNPR (Flavius Ruisz) a fost considerat „pentru” schimbarea viceprimarului, în timp ce alesul spune și scrie (într-o depeșă pe care a formulat-o către Consiliul Local al Comunei Săcălaz) că nu a făcut acest lucru. Primaul din Săcălaz spune că votul acestuia este perfect valabil și că s-a retras din ședință abia după ce și-a exprimat opțiunea.

Când s-a pus problema demiterii viceprimarului, consilierii PMP spun că ei, alături de alți doi aleși (patru consilieri PMP, un consilier UNPR și unul ALDE) au părăsit ședința și nu au votat acest lucru, rămânând doar nouă consilieri, care mai aveau nevoie de un vot pentru a schimba viceprimarul. Cealaltă parte (consilierii rămași în sală) spune că alesul UNPR Flavius Ruisz a votat „pentru” demiterea viceprimarului, iar votul este perfect valabil și schimbarea perfect legală, cu zece voturi „pentru”.

S-a făcut o reclamație la prefectură, iar reprezentanții Guvernului în teritoriu cer acum acte doveditoare pentru a se lămuri asupra problemei. Buletinele de vot pentru schimbare nu există însă, aceasta făcându-se prin vot deschis.

