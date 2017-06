Planuri mari la ACS Poli: sase noi jucatori, cupe europene in trei ani si satelit in liga a doua

Prin câştigarea barajului cu UTA, conducerea ACS Poli Timişoara se vede deja pe cai mari. Şefii de la club anunţă proiecte pe trei ani cu finalitate cupele europene, loc de play-off în noul sezon şi satelitul calificat în liga a doua. Până atunci echipa are datorii de milioane de lei de acoperite până la finalul anului. Cel mai important este că există optimism.

„Ne-am atins obiectivul, evitarea retrogradării, am jucat finala Cupei Ligii şi semifinala Cupei României. Sper să fie mulţumitor ceea ce am realizat. În perioada următoare avem un obiectiv mai îndrăzneţ, vrem să terminăm în primele zece locuri ale campionatului, un obiectiv dificil, dar care cu cu profesionalism le vom realiza”, a declarat preşedintele Sorin Drăgoi.

Iar pentru realizarea unui asemenea obiectiv ACS Poli a reuşit deja şase transferuri, jucătorii au fost convinşi surprinzător de repede să îşi pună semnătura pe contractele cu Timişoara. În plus sunt schimbări şi la nivel de conducere tehnică.

„A trebuit să facem un set întreg de transferuri, au venit Cristian Melinte, Ştefan Covalschi, Alexandru Ţigănaşu, Vali Muntean, Alexandru Creţu şi Gabriel Vaşvari. Am plecat de la reconstrucţia echipei, vrem să lucrăm cu un singur antrenor secund, Popa rămâne sigur principal, şi un preparator fizic. Din cauza lipsa preparatorului am avut foarte multe accidentări. Am apelat la Alexandru Mihai, este cea mai bună alegere. Tavi Benga va fi secund, iar Florin Bălu este antrenor principal la echipa a doua. De asemenea, vrem liga secundă pentru echipa a doua. Se va face o selecţie din toţi juniorii care sunt la celelalte echipe şi cei mai importanţi vor fi reţinuţi la echipă.

E posibil sa fie şi alte noutăţi la capitolul transferuri. De asemenea încercăm să ne numim Poli Timişoara, ca să nu mai fie confuzie cu cei de la ASU. În trei ani de zile vrem să ajungem în cupele europene”, a mai declarat Drăgoi.

Totuşi, poate cea mai mare supriză, deja concretizată, este numele noului vicepreşedinte al clubului. Este vorba de Radu Birlică, cel venit la Timişoara pentru a aduce bani la club, pe post de director de marketing.

Noii sosiţi sunt încrezători că au făcut cea mai bună alegere atunci când şi-au pus semnătura pe contractul cu clubul.

„Mă bucur că fac parte din acest proiect, mă bucur că am venit la Timişoara, să aducem cât mai multă lume la stadion. Eu am decis pentru mine că este cea mai bună ofertă, deşi am avut şi altele, am venit dintr-un oraş frumos în unul şi mai frumos”, a declarat Alexandru Ţigănaşu, venit de la Iaşi.

„Mă bucur că am ajuns la Timişoara, am ales cu inima, unde sunt dorit, e un proiect interesant, sper că noul sezon să nu-i dezamăgim pe cei din conducere. Au adus jucători cu caracter. Mă gândesc la play-off”, a subliniat, Valentin Creţu, sosit de la Gaz metan Mediaş la Timişoara.

Tânărul Ştefan Covalschi, un tânăr de 22 de ani, venit de la Afumaţi, a semnat pe trei ani cu Timişoara: „Mulţumesc pentru şansă, sper să ne atingem obiectivele, le urez succes celor care au venit”.

„Sper să ne îndeplinim obiectivele, anul trecut nimeni nu dădea nicio şansă echipei. Nici nu am stat pe gânduri când am fost sunat, am dorit să vin înapoi la Poli. Noi putem aduce lumea la stadion, cu meciuri foarte bune”, a declarat Cristian Melinte, timişorean, revenit la clubul unde s-a format.

O prezenţă care va ajuta la buna desfăşurare a activităţii echipei este preparatorul Alexandru Mihai. El nu este pentru prima dată alături de echipă.

„Nu este prima mea prezenţă la club, am avut o perioadă de învăţare, sunt cu sufletul alături de echipă. Prezenţa unui preparator este necesară, completează lucrul staff-ului tehnic. Anul trecut au fost probleme, a fost un grup de jucători care au dus greul echipei. Mare parte din aceste efecte ar trebui dublate de refacere după efort, aici vrem să îmbunătăţim”, a declarat Alexandru Mihai.