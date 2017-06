Lucrarile la Pasajul Jiul, in grafic. Robu: Sunt sanse sa redeschidem circulatia la timp

După haosul creat marți în traficul din Timișoara, edilul-șef susține că se circulă mult mai bine prin oraș.

„Eu știu cât de greu a fost în aceste zile. De fapt, cel mai greu a fost marți, pentru că trebuie să recunoaștem că miercuri, joi și vineri a fost din ce în ce mai suportabil, dar nu pentru că am începe noi să ne obișnuim cu răul. Diferența între marți și astăzi (n.r. vineri) a fost foarte mare, în bine. Am spus că nu avem ce face, inevitabil trebuie să suportăm câteva zile de disconfort, să avem nervii tari, pentru că merită, ca să putem scurta cu jumătate de an sau chiar cu mai mult perioada de realizare a acestor lucrări extrem de importante, Jiul și Popa Șapcă. Dacă nu facem în heirup, se intră în iarnă cu lucrările în derulare, și la Jiul, și la Popa Șapcă. Asta înseamnă că se dă ordin de sistare, termenul legal pentru finalizarea lucrărilor este martie, respectiv aprilie 2018. Dar dacă avem parte de o iarnă lungă, de o primăvară cu condiții meteo defavorabile, atunci perioada de sistare se poate prelungi și ar exista riscul ca chiar pe vremea asta, vara viitoare, să avem încă șantiere. Eu nu cred că-și dorește vreun timișorean așa ceva. Cum eu resping radical o astfel de perspectivă, am optat pentru cealaltă, pentru alternativa de a face nu heirup acum, lucrând la ambele pasaje cu mobilizare la maximum încât la toamnă să le finalizăm”, a explicat primarul.

Nu se știe exact când va fi redeschis pasajul

Muncitorii de la Porr au reușit să monteze primele două poduri, iar în noaptea de miercuri spre joi s-a trecut la montarea celui de-al treilea pod. Inițial, reprezentanții primăriei au anunțat că pentru montarea celor trei poduri este nevoie de zece zile cu pasajul închis, din 1 până în 10 iunie. Nicolae Robu a ieșit apoi și a spus că s-ar putea ca pasajul să fie redeschis abia luni, 12 iunie, însă acum s-a răzgândit. Dar nimic nu se știe sigur.

„Pe cel de-al treilea pod încă nu avem linie de cale ferată, dar acolo va fi realizată acea extensie pe care CFR vrea s-o facă. Suntem în grafic, se lucrează acolo, s-a lucrat și peste noapte și nu exclud să dăm drumul la circulație mai devreme de luni. Nu exclud să dăm chiar mai devreme, duminică, de exemplu, eventual sâmbătă seara. De îndată ce se poate, vom da drumul. Și eu circul prin oraș, și eu sunt agitat în mașină când văd cât timp îmi ia să mă deplasez dintr-un punct în altul. Eu am mandat de la cetățeni să abordez schimbarea în bine în forță. Eu când am candidat am spus că voi schimba bine în forță Timișoara”, a conchis edilul-șef.

După spusele primarului Timișoarei, sunt toate șansele ca pasajul Jiul să fie redeschis în această toamnă, sfârșit de septembrie, început de octombrie.

După finalizarea lucrărilor, pasajul va avea cinci benzi de circulație, iar strada Jiul patru benzi. Lărgirea acestuia nu înseamnă doar lucrări pe sub trecerea de cale ferată, ci și reorganizarea intersecției. Vor fi amenajări stradale și pe Bd. Republicii, se va păstra geometria, iar sensurile de circulație vor fi separate prin realizarea unor insule. Pentru mijloacele de transport în comun vor fi amenajate alveole, iar intersecția cu rampa pasajului se va realiza cu cinci benzi și insulă direcțională centrală. Pe ambele părți vor fi amenajate piste pentru bicicliști și trotuare.

Licitația pentru lărgirea pasajului a fost lansată la începutul lunii septembrie 2015. Valoarea estimată a contractului era de 28 de milioane de lei, fără TVA, adică peste 7,6 milioane de euro, însă firma Porr Construct s-a angajat, la licitație, că efectuează lucrările cu 4,7 milioane de euro, cu tot cu TVA, adică 17.693.552 de lei, fără TVA, din care 1,57 milioane de lei fără TVA reprezintă lucrări diverse și neprevăzute. Durata de execuție este de 14 luni, conform contractului.

