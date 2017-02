Emotii pentru aproximativ 15.000 de elevi din Timis. Se apropie simularile la BAC si Evaluare Nationala

Startul primului examen se dă în data de 13 martie. Conform Inspectoratului Școlar Județean Timiș, în cel mai vestic județ al țării sunt 5.059 elevi înscriși în clasa a VIII-a și 4.259 la învățământul de zi în clasa a XI-a plus aproximativ 600 de elevi la alte forme de învățământ, cum ar fi seral și fără frecvență. În clasa a XII-a, la zi, sunt înscriși, în acest an școlar, în Timiș, 4.275 elevi plus încă aproximativ 620 la alte forme de învățământ.

În 13 martie, atât elevii de a VIII-a cât și liceenii dau proba scrisă la Limba Română. În 14 martie urmează, și pentru cei de clasa a VIII-a, dar și pentru cei de-a XI-a și a XII-a, proba scrisă la Limba Maternă.

În 15 martie, elevii de clasa a VIII-a vor da simularea probei scrise la Matematică, iar elevii de liceu vor fi în fața probei scrise obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie).

În 17 martie, conform calendarului prezentat de Ministerul Educației, are loc ultima proba scrisă, de data aceasta doar pentru elevii de a XII-a. Este vorba despre proba la alegere a profilului – proba scrisă.

Rezultatele se vor afișa pentru toți cei care au trecut prin simulările examenelor naționale în 31 martie.

Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei școli.