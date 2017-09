Deschidere de an scolar galagioasa la Colegiul National Banatean. Paisie Lugojanul i-a mustrat pe elevi

Prichindeii au venit cu emoții în prima zi de școală la CNB. La manifestarea de deschidere a noului an școlar au participat și primarul Timișoarei, Nicolae Robu, un consilier local, un consilier județean, dar și doi deputați de Timiș, precum și secretarul de stat în Ministerul Educației, Petru Andea.

În vreme ce directorul Colegiului Bănățean le-a povestit elevilor istoria celor doi arbori vechi de un secol și jumătate din curtea instituției de învățământ, episcopul vicar Paisie Lugojanul i-a mustrat puțin pe copii, vorbind despre cum nu prea mai sunt capabili să asculte atunci când vorbește cineva.

„Când cineva vorbește și cineva nu ascultă, arată că omul în ziua de azi nu mai ascultă. Se pune problema dacă cei de astăzi, mâine vă vor asculta pe voi înșivă. Pentru că trăim în vremurile în care când principiile unei societăți creștine sunt puse la îndoială, trebuie să ne punem întrebarea unde or să trăiască și or să crească copiii noștri. Și profesorii, și părinții sunt cei care îi modelează pe copii, părinții din calitatea de născători de copii, iar dascălii din calitatea de formatori”, le-a spus episcopul vicar celor adunați în curtea școlii de la CNB, imediat după oficierea slujbei de binecuvântare a începerii noului an școlar.

Directorul instituției de învățământ, Sorin Ionescu, le-a vorbit elevilor despre importanța celor doi arbori din curtea școlii, care au fost plantați de Împăratul Franz Joseph al Austriei, „ca simbol al trăiniciei și al cumințeniei”. Ionescu i-a pus pe cei prezenți să aplaude toate oficialitățile adunate la deschiderea de an școlar, dar nu înainte de a se lăuda cu rezultatele elevilor, în fața celor mici fiind prezente și două absolvente admise la universități de prestigiu. Una dintre ele le-a transmis celor mici să lupte pentru ceea ce își doresc, ea urmând să înceapă cursurile la Universitatea Oxford.

Primarul Nicolae Robu a luat și el cuvântul în fața sutelor de copii adunați în curtea Colegiului Național Bănățean. Edilul-șef a asigurat conducerea instituției de tot sprijinul primăriei, iar elevilor le-a vorbit despre cât de buni sunt profesorii de la CNB, dar și despre corporațiile din România.

„Este o bucurie, de fiecare dată, pentru mine, să particip la astfel de ceremonii. Acest sunet scos de copii, de la cei mai mici până la cei mari, prin integrarea a ceea ce generează fiecare este minunat. Este o mare satisfacție că am reușit să aducem în patrimoniul public acest campus în integralitatea lui și de acum înainte vom avea și dreptul să investim. Colegiul Național Bănățean este o școală de excelență, cu care ne mândrim, a dat societății oameni valoroși, s-a întâmplat așa pentru că mereu școala aceasta a fost slujită de profesori bine pregătiți și cu pasiune pentru nobilă meserie. E timpul și ar fi fost de mult timpul să stăm cu fruntea sus, pentru că mulți au încercat să ne umilească în lumea aceasta așa cum e ea, școala noastră a fost bună, cu dascăli bine pregătiți, pentru salarii mult prea mici. (…) Un singur lucru vă spun: de ce credeți că sunt prezente în România atâtea și atâtea companii de top mondial? Pentru energia electrică pe care o găsesc la prizele noastre? Nu oameni buni, pentru calitatea umană, pentru ceea ce produce școala românească și lucrul acesta trebuie să-l spunem răspicat. Ele au o datorie, să susțină școala românească”, a spus Robu, care a ținut să-i felicite pe elevi și să le ureze mult succes.

Urmează investiții la Colegiul Național Bănățean

Municipalitatea a reușit să cumpere clădirile în care funcționează CNB, după trei ani de negocieri, putând face în sfârșit investiții în imobile. Campusul costă 4,6 milioane de euro, banii urmând să fie dați în tranșe, pe o perioadă de trei ani.

Autoritățile locale promit că vor investi chiar de anul viitor în imobilele în care funcționează Colegiul Național Bănățean. Potrivit directorului Sorin Ionescu, așteptările sunt destul de mari.

„Avem multe aștepări în acest an, primul în care campusul CNB este în proprietatea primăriei. Așteptările noastre se leagă în principal de proiectele de renovare a școlii și de construcția sălii de sport cu bazin de înot de la fosta grădiniță 14. Prioritară pentru noi este renovarea corpului de clădire de pe Bd. Dragalina, unde nu s-au mai făcut lucrări de reparații de peste 60 de ani. Cel puțin partea de instalații este complet depășită și avem nevoie urgentă de lucrări de modernizare în acea clădire. Ce este foarte important este că, în cazul în care vom ajunge la lucrări de reparații, nu trebuie mutați copiii, pentru că ne descurcăm cu spațiul de aici. Dacă va fi nevoie, se va merge în două schimburi, dar vom face cu drag acest sacrificiu, știind că școala va fi modernizată”, ne-a declarat Ionescu.

În anul școlar 2017-2018, la Colegiul Național Bănățean din Timișoara învață 2.416 elevi, cu 60 mai mulți decât anul trecut.

Vom reveni cu imagini!