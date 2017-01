Summer Well va avea loc în perioada 12 – 13 august, la Domeniul Știrbey din Buftea. După ce anul trecut a avut parte de un line-up din care au făcut parte trupe precum: Hurts, The Chemical Brothers, Crystal Fighters, The Neighbourhood sau Borns, în 2017 programul se anunță a fi și mai bogat.

Până acum, pentru Summer Well 2017, s-au anunțat numele: Interpol, Birdy, Metronomy, The Kills și Nothing but Thieves.

În viitor se vor anunța și alte nume.

Detalii despre bilete pot fi găsite aici.