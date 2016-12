Viceprimarul Dan Diaconu incheie anul 2016 cu o mare bucurie si cu un regret

Edilul Timișoarei susține că anul 2016 a fost unul bun, dacă este să facem o analiză generală.

„A fost un an bun și pentru departamentele pe care le coordonez, un an în care, pentru o perioadă, din cauza schimbării Legii Achizițiilor Publice, o parte dintre investiții au întârziat, însă această întârziere poate fi recuperată în cursul anului viitor. A fost un an cu multe investiții realizate, un an în care am avut multe proiecte pe finanțare europeană finalizate, dar și unul de pregătire a proiectelor pe finanțare europeană 2014-2020, în toate domeniile de activitate”, ne-a explicat viceprimarul Timișoarei.

Cea mai importantă realizare a primăriei de anul acesta este considerată de către Diaconu obținerea titlului de Capitală Culturală Europeană. Și nu numai de anul acesta, ci cel mai important eveniment din viața orașului în ultimii 25 de ani, spune viceprimarul.

„Cel mai important proiect care a trecut într-o fază de implementare anul acesta și probabil cel mai important eveniment din viața Timișoarei în ultimii 25 de ani este obținerea titlului de Capitală Culturală Europeană în anul 2021. A fost depus un efort foarte mare pentru ca acest titlu să revină Timișoarei, în egală măsură, de către asociație, dar și de către Primăria Timișoara. Personal, am fost implicat în toate fazele, pornind de la scrierea dosarului de candidatură, prezentarea în fața juriului. Este o bucurie enormă, dar și o responsabilitate importantă pentru următorii patru ani”, a declarat Dan Diaconu pentru tion.ro.

Edilul încheie anul cu un regret: că nu s-au putut face unele investiții, care erau programate pe 2016.

„Sunt, sigur, și regrete legate de ritmul unora dintre investiții, care ar fi putut să meargă mai repede. Avem și regretul că nu am reușit, nu neapărat din cauze imputabile nouă, să abordăm unele dintre investiții, dar per ansamblu cred că a fost un an foarte bun”, a conchis Diaconu.