Tudor Chirila si Vama protesteaza la Timisoara. Solistul trupei: am fost prea putini in strada

Tudor Chirilă a postat pe contul său de Facebook un mesaj imediat după conferința de presă susținută de liderul PSD, Liviu Dragnea, și premierul Sorin Grindeanu.

„Conferința de presă Dragnea: În prima parte se substituie Justiției și face considerații pe marginea proceselor lui. Da, știu, oricât pare de absurd un individ cu o condamnare și un proces în curs este președintele unui mare partid politic. Apoi face un exercițiu de susținere a ordonanței, în acord, zice el, cu prevederile Comisiei de la Veneția. Apoi îi dă cuvântul lui Grindeanu care arunca cu măriri de salarii și pensii, pentru ca, nu-i așa, totul se măsoară în bani”, a scris Chirilă pe Facebook, joi.

Mesajul său continuă:

„Mai pomenesc o fractură de logică: o dată spune că nu vrea sa comaseze DNA cu DIICOT, că ce rost are să unească două instituții care funcționează bine. Pe de alta parte dă o ordonanță care presupune dezarmarea procurorilor DNA. Au mai fost și câteva declarații despre cat de mult respecta protestele și românii și cum o să strângă semnături de susținere în loc de contramanifestații. Concluzia? Am fost prea putini in strada”, a mai transmis liderul trupei Vama.

Acesta a mai scris pe Facebook că membrii trupei din care face parte vor continua să se alăture protestelor, chiar dacă în aceste zile nu se află la București. Vama a plecat într-un mini-turneu în mai multe orașe din țară, iar vineri, 3 februarie, formația va concerta la Timișoara, în clubul Fratelli.

„Mâine vom fi la Timișoara și ne vom alătura protestelor de acolo, dacă vor fi”, și-a încheiat mesajul Tudor Chirilă.

Vă reamintim că joi peste 20.000 de oameni au fost prezenți în centrul orașului, iar vineri protestatarii din Timișoara și-au dat întâlnire la ora 12, în fața Prefecturii Timiș. Apoi, seara, de la ora 18:30, se va pleca spre Piața Victoriei din cartiere. Astfel, cei care locuiesc în Aradului se vor întâlni la Piața Verde, cei din Circumvalațiunii se vor întâlni în Piața Dacia, locuitorii din zona Șagului se vor întâlni la Turist, timișorenii din Soarelui se vor vedea în Parcul Pădurice, iar cei din zona Modern la benzinăria de pe bulevardul principal. Se va porni din fiecare punct spre centrul Timișoarei.

