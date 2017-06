Traieste la Timisoara experienta drumului alternativ cu noul Renault Koleos

Noul Koleos ajunge în faţa timişorenilor în aceiaşi perioadă în care a fost lansat pe piaţa europeană. Timp de trei zile, la sediul concesionarului local Auto Europa, situat pe Calea Şagului nr. 142A, are loc lansarea pe piaţa locală a autoturismului care se adaugă produselor deja existente în această clasă, Captur şi Kadjar, în cadrul evenimentului „Crossovers by Renault”

Dezvoltat în Franța și comercializat deja în Asia, Australia, Turcia și în unele țări din America de Sud, Noul Koleos este disponibil acum și în România, în aceeași lună în care debutează pe întreaga piață europeană. Împreună cu Noul Captur, modelul Koleos se alătură acum celei mai tinere mărci europene și completează cu succes gama de crossovere Renault (alături de Kadjar, lansat în iunie 2015).

Noul model preia noua linie de design Renault, deja utilizată pentru restilizarea întregii game. Precum Talisman, Koleos este un vehicul de segment D și reprezintă vârful de gamă Renault. Semnătura luminoasă față, în forma literei C („C-Shape”), se prelungește dincolo de blocurile optice – precum la Talisman – fapt care îi conferă și mai multă putere. În spate, stopurile de zi, precum și cele de noapte sunt dotate cu tehnologie Edge Light care conferă un efect 3D pentru o lumină cât mai naturală, perfect vizibilă de aproape, dar și de la distanță. Adăugarea elementelor cromate, mai strălucitoare, din partea frontală și de pe aripa vehiculului îmbunătățesc calitatea percepută, iar cele din partea inferioară a barei de protecție spate conturează evacuarea dublă și reprezintă un element ornamental distinctiv.

Pentru Noul Koleos, Renault a ales sa pună accent pe design și confort în egală măsură. Scaunele din spate conferă cel mai bun spațiu în segment, iar înălțimea și lățimea la nivelul umerilor și coatelor sunt foarte generoase. Acest spațiu pentru pasageri vine cu un portbagaj de 579 litri, iar prin plierea scaunelor din spate se poate obține un volumul total de 1795 litri.

Noul Koleos beneficiază de tehnologia ALL MODE 4×4-i, un sistem de transmisie integrală care asigură monitorizarea constantă a aderenței, pentru a oferi tracțiunea ideală în toate situațiile. Un buton de comandă situat în partea stângă a volanului permite schimbarea între „2WD“, „4WD AUTO“ și exclusiv „4WD LOCK“. Dacă modul „2WD“ oferă tracțiune față permanentă, indiferent de condițiile de aderență pe drum, în beneficiul consumatorului, în modul „4WD AUTO“ sistemul ALL MODE 4×4-i monitorizează constant schimbarea condițiilor și tracțiunea de conducere și apoi procesează informații de la senzorii săi, pentru a asigura o distribuție ideală a cuplului între față și spate. Până la 50% din cuplu poate fi trimis la roțile din spate, dacă este necesar. În condiții de off-road sau aderență slabă (zăpadă, noroi, nisip) și viteză mică (sub 40 km / h), clientul poate bloca sistemul prin activarea modului „4WD LOCK“ pentru a avea o repartizare 50/50 de cuplu între puntea față și spate. La viteze de peste 40 km/h și la fiecare repornire a motorului, această opțiune este debifată automat.

Noul Koleos vine cu motorul diesel 2.0 dCi de patru cilindri și 16 valve, echipat cu un turbocompresor cu geometrie variabilă, o șină de combustibil presurizat la 1600 bari și injectoare piezo-electrice. Acest motor dezvoltă o putere de 175 CP (127 kW) la 3750 rpm și un cuplu de 380 Nm pe un interval de 2000 la 3000 rpm.

Noul Koleos este cuplat la transmisia automată X-Tronic (2WD sau 4WD), proiectată pentru a îmbunătăți manevrabilitatea și consumul în comparație cu o transmisie automată convențională. Spre deosebire de cutiile CVT anterioare, cutia X-Tronic a Noului Koleos reproduce comportamentul cutiilor automate cu rapoarte multiple în cazul accelerațiilor puternice.

În funcție de nivelul de echipare, LIFE, ZEN sau INTENS, clienții pot alege tapițerie din textil sau piele, bare de plafon din aluminiu, card “mâini libere”, asistență la parcare față și spate, sistem R-Link 2 cu ecran tactil de 7″, harta Europei, Bluetooth, radio digital. Pe versiunile de echipare superioare, noul SUV oferă jante din aliaj de 18”, faruri cu tehnologie LED Pure Vision, tapițerie din piele Riviera Noir Titane, Gris Platine sau Marron Sienne și ambianță luminoasă interioară, cameră de marșarier și R-Link 2 cu ecran tactil de 8.7”, sistemul „Easy Park Assist” şi sistemul audio Bose.

Prezentarea noului Renault Koleos are loc în perioada 23 – 25 iunie, la sediul concesionarului local Auto Europa, situat în Timişoara, pe Calea Şagului nr. 142A.

