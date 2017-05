Timisoara – Capitala Tineretului din Romania a predat stafeta. Bacau a preluat titlul

Timișorenii au avut ocazia, la finalul lunii aprilie, să se bucure de CheckOut Festival, ultimul proiect organizat în cadrul Capitalei Tineretului din România. De acum distincția merge mai departe la orașul Bacău. Astfel, luni, 1 mai, în cadrul unei mici ceremonii, Timișoara a predat titlul. Evenimentul a avut loc în Piața Operei, acolo unde se afla însemnul grafic al capitalei. Au participat: reprezentanți ai echipei CheckOut, ai Bacăului, ai Clujului (oraș care în 2015 a deținut titlul de Capitală a Tineretului din Europa), cei patronează proiectul Capitala Tineretului în România și nu numai.

„Timișoara – Capitala Tineretului din România a fost ediția pilot a acestui program, orașul fiind posesorul acestui titlu timp de 12 luni. Programul CheckOut credem că a fost un foarte bun prim experiment și am învățat și noi foarte multe în acest an. Luând steagul Capitalei Tineretului din România urmează să ne ducem la Bacău. (…) Credem că programul trebuie să mai avanseze, dar cred că s-au întâmplat foarte multe lucruri originale și pozitive și Timișoara și-a demonstrat capacitatea de a fi creativă. E foarte important să se continue ce s-a început în cadrul acestui program”, a declarat Andras Farkas, secretarul general al programului Capitala Tineretului din România.

Într-adevăr, Timișoara va continua o bună parte din proiectele începute în cadrul Capitalei.

„Activitățile au fost foarte variate, de la cele micuțe, indoor, pentru tineri, educaționale, până la cele foarte mari. Sunt niște elemente cheie pe care urmăm să le păstrăm. Vorbim despre CheckArt Festival. Mâine lansăm în dezbatere și Strategia Județeană pentru Tineret, un material la care s-a lucrat tot anul. Vom lansa și o platformă de voluntari. Este vorba despre o platformă care dorește să facă o conexiune între tineri și organizații. Vorbim și despre CheckOut Festival. Acestea sunt câteva dintre elementele mari pe care le vom păstra”, a explicat Adrian Vilcea, președintele Fundației Județene Pentru Tineret Timișoara.

De asemenea, acesta a declarat că Timișoara se pregătește și pentru posibila câștigare a titlului de Capitală Europeană a Tineretului.

„Fiind prima ediție a fost o mare provocare, dar am fost aleși datorită structurilor care există în Timișoara. A fost un an de proiecte pregătite rapid, am avut doar trei luni pentru a planifica întregul an. Credem că rezultatele care au fost în acest an ne-au făcut o poftă și mai mare și am aplicat pentru titlul de Capitală Europeană a Tineretului și de acum câteva zile am ajuns în etapa finală”, a mai spus Vilcea.

Reprezentanții Bacăului au primit titlul de Capitală a Tineretului din România cu mare bucurie, anunțând că au deja în plan câteva proiecte importante pe care doresc să le dezvolte. Până acum, Bacău are o finanțare de 50.000 de euro pentru acest proiect, din partea BCR. De asemenea, se vor mai obține fonduri de la Primăria Bacău, dorindu-se și atragerea de sponsori.

„Ne propunem ca în acest an să ne bucurăm de tot ceea ce înseamnă Bacău – Capitala Tineretului din România, să ne bucurăm de această oportunitate. Vrem să facem foarte multe evenimente, avem foarte multe proiecte. Vrem să tragem și un semnal de alertă că tinerii contează în România”, Gabriel Carnariu, reprezentant al Bacău – Capitala Tineretului din România.

Articole pe aceeași temă:

Din mai Timisoara nu mai e Capitala Tineretului din Romania. Titlul va fi predat orasului Bacau

Timisoara a devenit, oficial, Capitala Tineretului din Romania! Se pregatesc sute de actiuni