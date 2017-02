Tigrii Banatului – o noua echipa de baschet in Timisoara, care nu se poate antrena

Pasiunea Andreei pentru baschet a început acum trei ani. A jucat într-o echipă și i-a plăcut. Experiența s-a încheiat după un an, dar acum face toate eforturile necesare pentru a pune pe picioare o echipă de baschet în scaun rulant. Andreea Raluca este o tânără din Timișoara și lucrează din greu, vrea să facă această echipă. Se chinuie de mult timp să facă acest lucru și acum este pe ultima sută de metri. A mai jucat baschet în altă echipă, dar vrea o astfel de grupare în orașul ei, în Timișoara.

„Eu, de trei ani, mă chinui să fac echipă de baschet în scaun rulant în Timișoara. Timișoara nu are o astfel de echipă, a avut pe bază de proiect, timp de un an. Când s-a terminat proiectul fiecare s-a dus în treaba lui. Aradul are o echipă foarte bună. Bucureștiul are mai multe echipe”, spune Andreea.

Inițial, Andreea nu a jucat baschet. A văzut-o un antrenor în centrul Timișoarei și a dus-o pe terenul de baschet. De atunci a ajuns să o roage să plece acasă. De trei ani joacă baschet.

Andreea Raluca Herbei are 23 de ani și este studentă la Facultatea de Psihologie și Pedagogie Specială de la Universitatea de Vest Timișoara. A petrecut mult timp în scaunul cu rotile, dar acum face toate eforturile să se ridice. Merge mai greu, dar, datorită kinetoterapiei și a exercițiilor fizice reușește să facă uitat, măcar pentru un timp, fotoliul rulant. Problema Andreei este de la naștere. Are paralizie cerebrală și pareză spastică.

„Nu vreau să folosesc un fotoliu rulant pentru că muncesc, fac kinetoterapie, am folosit în trecut căruciorul. Fac multe exerciții cu bicicleta, am mers cu bicicleta, am făcut înot, toate au ajutat. Asta trebuie să fac toată viața, pentru a mă menține pe linia de plutire. Atunci când mă opresc și nu fac exerciții se pot atrofia mușchii. Sunt momente când încep să am dureri, dar trec peste ele”, spune luptătoarea Andreea.

Echipa care urmează să se formeze se numește Tigrii Banatului, iar componenții ei sunt pasionați de acest sport. Sunt cei care și-au depășit barierele și sunt gata să se înalțe pentru a da la coș. Și nu, coșul nu este amplasat mai jos pentru ei.

Acum, pentru a forma echipa, Andreea are nevoie de șase cărucioare, fotolii rulante mai speciale, care rezistă la presiunea unei competiții. Ea se luptă să facă rost de banii necesari pentru ca echipa să intre pe teren cu cărucioare de competiție. Sunt fotolii rulante mai speciale, care sunt făcute pentru a putea intra într-un astfel de meci.

„Acum nu ne putem antrena deloc. Acum mă confrunt cu problema cărucioarelor. Aș avea nevoie de șase cărucioare. Oameni sunt, șase la număr, dar suntem deschiși și altor coechipieri, dacă vor să ni se alăture. Cinci jucători sunt într-o echipă de baschet și unul sau doi sunt rezerve. Problema sunt cărucioarele. Un cărucior de genul acesta ar costa 2.000 de euro. Dacă mâine primesc cărucioarele îi putem da drumul, sun pe toată lumea și stabilesc când să ne vedem, să începem antrenamentele. Aștept și alți oameni care vor să se implice, să intre în echipă”, spune Andreea.

Sală pentru antrenamente au. Primăria Timișoara le-a trimis o listă cu mai multe săli pentru a se antrena și a juca meciurile oficiale. Vor merge să vadă dacă sunt accesibile pentru cei care vor juca baschet în fotoliu rulant. În următoarea perioadă vor lua o decizie cu privire la locul unde își vor desfășura meciurile și antrenamentele.

Andreea face această echipă în memoria unu coleg care a decedat, Emil Gama.

„A vrut foarte mult să facă echipă în Timișoara și am promis că nu mă las până nu reușesc să fac această echipă”, spune Andreea.

Tânăra spune că baschetul a ajutat-o mult, pe ea și pe ceilalți cu care a jucat.

„Baschetul te face să te simți util, pe mine m-a făcut să mă simt mult mai relaxată și foarte utilă că pot face ceva. Crește stima de sine, îți crește foarte mult în momentul când joci baschet, ești mult mai fericit, spui <<Wow, am dat un coș astăzi>>. Spiritul de echipă contează foarte mult. Ai contact cu lumea, le arăți că de fapt nu ai dizabilitate, ai abilități și multă lume rămâne blocată când vede acest lucru”, spune Andreea.

Puteți intra în joc alături de ei. Dacă vreți să-i ajutați să achiziționeze scaunele rulante sau dacă, pur și simplu, vreți să intrați în echipă, puteți accesa pagina de Facebook a acesteia sau o puteți contacta pe Andreea: 0756 318 629.

Foto: Sebastian Tătaru

Material publicat în săptămânalul Agenda.