Succes total la prima editie a Targului Imobiliar organizat de Russmedia

Succes total pentru prima ediție a Târgului Imobiliar. Evenimentul organizat de Russmedia a atras sâmbătă și duminică numeroși vizitatori care au aflat care sunt cele mai noi proiecte de case și de blocuri de locuințe care se ridică în Timișoara. Numărul mare de persoane interesate de o nouă locuință a surprins toți participanții.

Iată care sunt opiniile participanților la Târgul Imobiliar.

„Foarte interesant, neașteptat de multă lume față de numărul de expozanți. Sper ca la o nouă ediție din partea pieței imobiliare să răspundă mai prompt și să vină mai mulți expozanți. Noi suntem specializați doar pe case și avem un feedback foarte bun, au fost foarte mulți clienți interesați, urmând ca săptămâna viitoare să merge, în teren cu câteva zeci de clienți”, ne-a declarat Alex Proteasa, din partea Moșnița Imobiliare.

„După părerea mea a fost o ediție destul de reușită, au fost mulți vizitatori, au fost interesați și de partea de design, nu doar de achiziție și de finanțare, propun să se mai facă și cu o altă ocazie. Pe partea de design, la timișoreni am văzut o schimbare de la stilul, între ghilimele, baroc, din ultimii ani, se dorește un stil mai aerisit, ne îndreptăm către bine”, spune Luiza Varga, reprezentanta Luiz Design.

„Este o desfășurare bună. Am avut numeroși clienți care au fost foarte interesați de ce prezentăm aici, de credite și de finanțări. Clienții caută în principiu prima casă, dar aici suntem puțin restricționați de fonduri, care sunt limitate, dar putem oferi ca variantă credite în condiții mai bune. Sigur, ne dorim o a doua ediție”, a declarat Chifu Daniela Niculina, reprezentanta BRD.

„Ne așteptam la un pic mai mulți participanți, poate ar trebui ca și firmele să fie implicate în promovare și poate o să o facă pe viitor. O ediție bine organizată la acest nivel, sperăm la o nouă ediție și mai bogată. Vizitatorii au fost interesați, noi lucrăm într-un domeniu conex, avem relații mai mult cu expozanții decât cu vizitatorii, dar s-a văzut mult interes, s-a discutat, s-a negociat, e de bun augur. Ar fi bună o nouă ediție, un pic mai bine promovată”, declară Cipoeru Emanuel, reprezentant al CEI Invest24.

„După târg am o părere foarte bună, în primul rând am vrea să mulțumim că am fost invitați și am participat. Am luat legătura și cu ceilalți participanți, cu siguranță vom colabora. Apreciem că au fost prezenți de la finanțatori, la dezvoltatori imobiliari și am participat și noi pe parte de energie și utilități. Oamenii sunt interesați de alternative la actualii furnizori, noi tocmai asta facem încercăm să-i și educăm pentru că fiind o piață la început, s-a liberalizat doar de puțin timp, încercăm să le spunem oamenilor cam ce presupune schimbarea de parte de furnizori, mai ales că acum avem și un centru de relații cu clienții în Timișoara, și suntem și un furnizor mare, avem 1,4 milioane de clienți. Sigur e nevoie și de o a doua ediție și ne-am bucura să participăm”, spune Marius Ivan, CEZ Vânzări.

„Prima ediție este promițătoare, mai puțini expozanți, poate și pentru că e prima ediție, sperăm să fie mai mulți la o nouă ediție. Sunt oameni interesați, mai puțin interesați, din toate categoriile. Considerăm foarte utilă o nouă ediție și sperăm să fie de o mai mare anvergură”, am aflat de la Eugen Nicuțescu, Eugene Estate.

„Suntem mulțumiți, sâmbătă când am venit să amenajăm standul am constatat că erau mai mulți vizitatori decât ne-am fi așteptat, pentru că și numărul de expozanți a fost mai muc decât ne așteptam. Per total, la final au fost suficiente contacte luate, au fost numeroase întrebări și cred că e un prim pas bun făcut de Russmedia prin organizarea târgului. 100% da, vrem o a doua ediție”, ne-a declarat Șerban Popa, Grupul Vreau o Casă Nouă.

„Au fost destul de multe persoane interesate, au dorit informații despre ce produse le putem oferi pentru diferite zone din oraș și din zonele limitrofe, cred că a fost o reușită. Oamenii au întrebat despre creditele Prima Casă, poate mai puțin pentru că fondurile sunt pe terminate, se repoziționează pe credite imobiliare. Se caută apartamentele de două – trei camere”, ne-a spus Avram Aurelian, de la OTP Bank.

„Am fost foarte mulțumiți, am văzut că și lumea a fost mulțumită să întâlnească mai mulți dezvoltatori imobiliari. Am avut discuții cu oameni care au venit aici cu intenții clare, serioase, pe mulți dintre aceștia i-am trimis și în șantier să vadă ce am realizat. Absolut, consider necesară o nouă ediție, dar v-aș sfătui să o faceți în septembrie-octombrie, e o perioadă destul de bună, multă lume va căuta locuințe în acea perioadă”, spune Simone Fiore, Swiss Point Real Estate.

„Am avut un feedback foarte bun, am reușit să vindem și ce ne-am propus în urmă cu o săptămână chiar am realizat, suntem chiar mulțumiți. Vrem să participăm și la a doua și la a treia ediție”, am aflat de la Jivi Emanuel, Park Giroc.

„A fost o ediție foarte bună, reușită. Au fost foarte mulți clienți, există apetit pentru tot ce este finanțare, fie că este vorba de cash, fie că este vorba de credit. Așteptăm și a doua ediție. Oamenii caută orice tip de credit, în funcție de care li se potrivește lor. Mulți vin setați pe prima casă, dar din discuții în discuții ajung mai degrabă la un credit ipotecar”, ne declara Narcisa Vaida, consilier clienți în cadrul Raiffeisen.

„Mi-a plăcut foarte mult pentru că a fost îndreptat spre zona de imobiliare, clienții au venit special pentru acest lucru, asta căutau, au vrut să facă o achiziție, un apartament și a fost foarte bine. Ar fi foarte bună și o a doua ediție, de ce nu, cred că ar fi bună și pentru clienți, cât și pentru noi. Pentru promovarea proiectului nostru, dar și pentru clienți să-și găsească o casă”, am aflat de la Matei Mihaela, de la Adora Forest.

„Mi se pare interesantă prima ediție, sincer, nu mă așteptam să fie atâția vizitatori. Interesant este că vin oameni informați, ceea ce e foarte important. De regulă. Până acum târgurile imobiliare erau organizate în alte locații, într-un cadru cu alte tentații și erau vizitatori neinformați. Aici oamenii știu exact ce vor, este o treabă bună organizarea. Absolut, ar fi bună o a doua ediție, mai puteți extinde, mai puteți căpăta experiență, să vedeți ce nevoi au dezvoltatorii. Startul e foarte bun”, ne-a declarat Drăghici Sorinel, Nordic Residence Park.

„Consider un eveniment reușit, am avut un număr foarte mare de clienți interesați de proiectele noastre, atât cel din Complexul Studențesc, cât și cel din Soarelui. Suntem mulțumiți per ansamblu, sperăm să participăm și la edițiile viitoare”, ne-a declarat Pop Dragoș, Vivalia.

Articole pe aceeași temă:

Oferte de neratat la prima editie a Targului Imobiliar Timisoara, de la CRAFT

Vedeti care sunt cele mai noi ansambluri imobiliare timisorene, la Targul Imobiliar