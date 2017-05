Star Wars, purgatoriu si multa nebunie. Revolution prezinta cateva dintre activitatile festivalului

Revolution are loc în perioada 1 – 3 iunie, la Muzeul Satului Bănățean. Față de edițiile anterioare, anul acesta festivalul se va desfășura pe parcursul a trei zile. Mai mult decât atât, programul este unul non-stop. Noaptea e dedicată concertelor și petrecerilor, în timp ce ziua este dedicată workshop-urilor, discuțiilor libere, show-urilor și nu numai.

„Dacă îți place să dansezi te poți pierde într-o lume a improvizației cu ritmuri cubaneze sau poți să simți asfaltul în cadrul unui workshop de street dance. Ana Maria, performer independent și profesor de dans, îmi va provoca imaginația și corpul în așa fel încât să faci mișcări pe care nici nu știai că le poți face, totul în cadrul «I Dance You! ImproWise Workshop». Spiritul cubanez va fi adus de un dansator faimos, chiar din Cuba. Chamo Sumbu te va seduce cu salsa, îți va suci mințile cu mambo și îți va obosi picioarele cu cha-cha-cha, rumba și borelo. Revolution Festival îți oferă o oportunitate unică: să înveți tot ce e de învățat despre street dance de la Irksousi Mohamed – Hamade. Învață despre freestyle, fă-ți propria coregrafie, iar în timpul workshop-ului «Hip-Hop» poți afla totul despre această cultură. Partea amuzantă de la workshop este Poppin, așa-numitul «robot dance» și Dancehall – «Jamaican dance»”, transmit organizatorii.

De asemenea, anul acesta Revolution are și… purgatoriu.

„Pe lângă workshop-urile de dans Revolution este mândru să anunțe că are propriul purgatoriu. Trebuie să fii pregătit! Nu se știe niciodată când te vor lua pe sus, așa că cel mai bine este să te gândești la un alibi cât se poate de stupid, ca să poți întra în jocul de role-play. Dacă alibiul nu e bun habar nu ai unde o să ajungi”, spun cei din echipa Revolution.

Ești fan Star Wars? Atunci o să ai parte de trei zile excelente la festival. Asociația Bee Active pregătește o zonă specială, unde poți fi Jedi sau Sith.

„Close your eyes. Feel it. The Light… it’s always been there. It will guide you. Singurul lucru pe care trebuie să-l alegi e dacă vrei să fii Jedi sau Sith. Alege tabăra și demonstrează-ți loialitatea tăind opoziția cu lightsabers sau light staffs. În această zonă specială, participanții vor putea să-și aleagă armele – short lightsabers, two handed lightsabers sau light staffs la fel ca acela al lui Darth Maul”, mai spun organizatorii.

De asemenea, la festival va exista un Barber Shop pentru cei care vor să-ți aranjeze barba, dar și un salon pentru make-up și coafură.

Cei mai mici dintre vizitatorii Revolution se vor distra pe cinste la eveniment. Pentru copii s-au pregătit experiențe unice explorând lacul, căutând animale ciudate în pădure, sărind pe trambuline sau în castele gonflabile, pictând pe ceramică și multe altele.

„Astfel, indiferent dacă ai 1 an sau 101 ani, există un loc special pentru tine la Revolution”, transmite echipa care organizează festivalul.

De asemenea, se mai pregătesc zone chill cu hamace, un skatepark, zona DEV9T dedicată artei și multe alte surprize. Distracția va fi în toi și la Lunatica, orășelul care printre viață o dată pe an, la Revolution Festival.

Pentru cei care nu vor rateze niciun moment din distracție sun invitați să se mute la festival, în zona de camping.

