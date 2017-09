Semnalul secret pe care angajatii primariei si ai institutiilor din subordine il dau pentru a scapa de plata parcarii in Timisoara

Se cred speciali pentru că lucrează pentru administrația publică locală, așa că aparent și-au pus la punct un adevărat sistem pentru a scăpa de plata parcării. Funcționarii din primărie sau angajații instituțiilor din subordinea municipalității își pun insigne IPA (n.r. Asociația Internațională a Polițiștilor) pe bord sau, mai nou, autocolante necompletate de la Poliția Locală, în interiorul mașinii, pentru ca angajații Societății de Drumuri Municipale, care dau amenzi celor care nu-și plătesc parcarea, să știe despre cine este vorba și să nu îi sancționeze.

Timișoreanul Cristi Brâncovan, care duce o adevărată luptă și împotriva hoților de buzunare, susține că a primit nenumărate sesizări de la timișoreni, așa că s-a dus și a filmat autoturismele dintr-o parcare.

„Mă aflu în una din puținele parcări din zona centrală, la sesizarea mai multor cetățeni care mi-au povestit că se fac discriminări între cetățenii normali și angajații instituțiilor din cadrul primăriei în ceea ce privește parcarea în zona centrală. Respectiv, în parcarea de la Hotel Central avem un număr de înmatriculare TM65MAI, cu un semn distinctiv pe el. E și o legitimație de serviciu a IPA, dar și un semn distinctiv, reprezentând un autocolant necompletat de la o amendă, astfel încât angajații SDM, cei care verifică dacă acest autoturism are validată parcarea pe zona centrală, să vadă că există semnul distinctiv și îl lasă în pace, merg mai departe, pentru că văd că este vorba de cineva de-al lor. Am găsit un alt cetățean care a fost sancționat, însă șmecherii din primărie se acoperă între ei. Am găsit și un microbuz al Horticultura, care și-a pus ostentativ o hârtie cu numele societății, nici acesta nu a fost sancționat și sunt convins că nici nu și-a achitat taxa de parcare. Am mai găsit o mașină cu un autocolant necompletat și o insignă de poliție. În parcarea de la Modex e la fel”, povestește Cristi Brâncovean.

Timișoreanul a sunat la SDM, pentru a afla dacă șoferii autoturismelor cu autocolante necompletate și-au achitat parcarea, dar angajații Societății de Drumuri Municipale au spus că nu pot vedea dacă s-a plătit parcarea, pentru că ei caută după numărul de telefon.

Brâncovan a identificat deja proprietarul unui autoturism care își pusese semnul distinctiv pe bordul mașinii. Este chiar un polițist local.

„Semnele se vor schimba, tradițiile nu. (…) Îl convingem pe primar să oprească astfel de practici ale subordonaților sau o să se schimbe doar semnele în baza cărora șmecherii sunt recunoscuți și protejați?”, mai spune Cristi Brâncovan.

Video: Facebook/Cristi Brancovan

Foto: captură video