Se incheie Challenge Cup, incepe Timisoara 2021. Ultima factura organizatorica: 10.000 de euro pentru incalzirea gazonului

Pus în pericol de starea gazonului, meciul cu cei de la Stade Francais se va disputa sâmbătă la Timişoara. Gradele multe cu minus de zilele trecute au fost înlocuite de o ploaie sâcâitoare, dar şi câteva grade deasupra lui zero, numai bine pentru ca terenul de joc să fie dezgheţat. Dar ca problemele să nu existe, clubul a fost nevoit să cheltuie 10.000 de euro pentru a rezolva problemele unui stadion care nu îi aparţine şi pentru care plăteşte o grămadă de bani chirie la fiecare meci pentru a beneficia de condiţii de joc decente. Clubul a adus la Timişoara un generator de şapte tone, care consumă 100 de litri de motorină pe oră, pentru a putea alimenta cu curent instalaţia de încălzire a gazonului.

„Au fost două – trei zile intense, o mobilizare exemplară. La acest moment pot să spun că sunt mulţumit. Au fost implicaţi 40 de oameni care au deszăpezit şi cu care am reuşit conectarea grupului electrogen la instalaţie. S-a adus un generator, există o instalaţie montată de ACS, lipsea racordul la un post trafo. În lipsa acestui racord, am fost nevoiţi să aducem un grup electrogen de şapte tone. Nu am găsit unul mai aproape, aici. L-am transportat, l-am conectat, consumă 100 de litri pe oră, sperăm ca mâine să fie un teren decent. Toată operaţiunea ne costă 10.000 de euro. Francezii au refuzat să joace la Timişoara în decembrie, deşi noi ne-am dorit aceasta”, a declarat Duşan Filipaş, vicepreşedintele clubului timişorean.

Cu meciul cu cei de la Stade Francais se încheie şi aventura din acest sezon de Challenge Cup pentru Timişoara. Una utilă, spune Filipaş, din care s-a învăţat mult şi care a dus la crearea unui program pe cinci ani care ar urma să ducă rugby-ul timişorean în fazele eliminatorii ale competiţiei europene.

„Ne aşteaptă meciul 5 din calificările din grupele Challenge Cup. Venim după patru înfrângeri, dar vreau să aveţi o imagine de ansamblu. Am învăţat foarte multe, vom mai învăţa şi în aceste două meciuri care mai sunt, să vedem unde trebuie să îmbunătăţim performanţa. Pot spune că aceste lecţii sunt dureroase, dar necesare pentru a spera la mai bine. Argentina este un exemplu în acest sens, azi Argentina a câştigat cu Africa de Sud şi Australia. Trebuie să privim în viitor. Am decis să creăm un plan, intitulat Timişoara 2021, astfel ca în următorii cinci ani Timişoara să treacă în fazele eliminitatorii, poate chiar într-o semifinală în Challenge Cup. Sunt dorinţele noastre”, a mai declarat Filipaş.

La fel, antrenorul Grainger Heikell, este mulţumit de experienţa căpătată de elevii săi în aceste ultime meciuri.

„A fost o experienţă interesantă, dar dificilă, trebuie să ne gândim la calibrul adversarilor. Este ultimul joc din această competiţie în acest an, trebuie să arătăm ce am adunat în aceste patru meciuri. Au fost săptămâni grele de antrenament, sper să se vadă într-un joc bun. Sunt jucători accidentaţi: Burcea, Tangimana, Militaru”, a declarat Heikell.

Vali Popârlan, care va fi căpitanul echipei, spune că echipa trebuie să joace mai atent, cu un ritm susţinut pe teren.

„Sunt patru meciuri am suferit înfrângeri dificile, sper că vom putea face mai mult. Au fost două săptămâni destul de grele, cu antrenamente la minus multe grade. O să putem juca la câteva grade cu plus. Sper să facem un meci cât mai bun şi să fie cât mai mult public la stadion. Trebuie să jucăm cum a zis şi antrenorul Heikell, să fim cât mai deschişi, să ne păstrăm ritmul de joc până la finalul meciului şi să nu luăm cartonaşe roşii. Nu cred că terenul de joc va influenţa jocul. Terenul şi condiţiile sunt la fel pentru ambele echipe”, a menţionat Popârlan.

Partida cu Stade Francais Paris are loc sâmbătă, de la ora 14, pe Stadionul „Dan Păltinişanu”.