Se face incalzirea pentru Music Travel Festival. Grimus si Les Elephants Bizarres, la Timisoara

Petrecerea are loc sâmbătă, 13 mai, de la ora 20, la Jardin.

Evenimentul pus la cale de Music Travel va aduce pe scenă trupele Grimus și Les Elephants Bizarres, ambele făcând parte din line-up-ul ediției din 2016 a festivalului. Formațiile sunt cunoscute în toată țara, bucurându-se de o mulțime de fani și în orașul de pe Bega.

Prețul biletului la promo party este 30 de lei, însă cei care și-au cumpărat bilet la Music Travel Festival pot intra gratuit pe baza acestuia.

La ediția din acest an a Music Travel, care are loc în perioada 23 – 25 iunie, la Aqua Arena Sport, sunt așteptați: Chase & Status (DJ Set), Sigma (DJ Set), Dub Pistols, Robin and the Backstabbers, Vama, Vița de Vie, Travka, The Monojacks, Zdob și Zdub, Domino, The Kryptonite Sparks, Tourette Roulette și Jurjak.

Sursa foto: Facebook/MusicTravelFestival