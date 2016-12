Se fac experimente la Pasajul Jiul: se va circula intr-un singur sens pe ambele benzi, cu semaforizare speciala

Experimentul începe chiar de miercuri, susține edilul-șef, iar dacă nu funcționează, atunci va fi oprit. Până una alta, la pasaj a fost redeschisă și breteaua pe care se poate face direct dreapta, înainte de semafor, pentru cei care ies de pe Circumvalațiunii, pentru a ajunge la gară.

„O să facem un experiment la strada Jiul și probabil că de mâine (n.r. miercuri) vom putea să facem teste. Strada Jiul este finalizată și putem să dăm drumul la circulație. Nu am vrea să dăm drumul ca și până acum, pentru că fiind trafic restricționat prin pasaj, am avea probleme la semafor. Încercăm un sistem care nu cred că mai este folosit în România: un sistem de control al traficului în intersecție care să permită ca, pe o anumită secvență de timp, pe ambele benzi din pasaj să se vină din Circumvalațiunii înspre Republicii, să se poată traversa strada Jiul sau să se facă stânga înspre Spitalul de Copii ori să se meargă spre gară. Într-o altă secvență, semafoarele vor face ca ambele benzi din pasaj să funcționeze în sensul înspre Circumvalațiunii, deci pe aceeași bandă se va circula o secvență într-un sens, o secvență în alt sens. Ne este imposibil să apreciem dacă va fi o îmbunătățire semnificativă a traficului. Începând de mâine o vom încerca. Nu este o soluție pe care am inventat-o noi, ea se folosește în mai multe părți”, a explicat Nicolae Robu.

Potrivit autorităților locale, semafoarele vor funcționa pe secvențe de timp, scopul experimentului fiind fluidizarea traficului în zonă, pentru ca șoferii care ies din pasaj dinspre Circumvalațiunii să poată face și stânga, spre centru.

„Vor fi secvențe de timp la semafor, un minut, un minut și jumătate se vine până în apropierea pasajului, dar acolo vor fi momente în care nu se poate avansa prin pasaj și, timp de zeci de secunde, se staționează și, prin pasaj, mașinile vin pe ambele benzi dinspre Republicii … va fi timp și pentru a se face și stânga spre Spitalul de Copii, pentru că acum nu se poate. Acesta este scopul, să le permitem celor care intră în intersecție să o ia în toate direcțiile. Următoarea secvență de semafor va da drumul mașinilor care vin dinspre Circumvalațiunii spre Republicii. Noi sperăm să fluidizăm puțin traficul, se fac și marcaje speciale”, a explicat Robu.

Lucrările pentru lărgirea Pasajului Jiul au început la jumătatea lunii iulie a anului 2016. Valoarea estimată a contractului era de 28 de milioane de lei, fără TVA, adică peste 7,6 milioane de euro, însă firma Porr Construct s-a angajat, la licitație, că efectuează lucrările cu 4,7 milioane de euro, cu tot cu TVA, adică 17.693.552 de lei, fără TVA, din care 1,57 milioane de lei fără TVA reprezintă lucrări diverse și neprevăzute. Durata de execuție este de 14 luni, conform contractului.

Articole pe aceeași temă:

Vesti bune pentru soferi: s-ar putea da in circulatie inca o banda la Pasajul Jiul, pana la Revelion

Soferi, se va putea circula pe doua benzi pe strada Jiul. Chiar inainte de Craciun

Strada Jiul a fost asfaltata. Se pregateste deschiderea circulatiei si o pauza pe santierul de langa gara