S-a dat startul! Barci trasnite, din materiale reciclabile, la intrecere pe Bega

Malul Begăi s-a umplut de bărci care mai de care, care abia așteaptă să fie lansate la apă. Echipele participante, 20 la număr, și-au pus toată priceperea la contribuție pentru a realiza o barcă cât mai frumoasă, funny și care să… plutească.

Sâmbătă, de dimineață, bărcile au fost aduse pe malul Begăi, iar la ora 11 s-a dat primul start. Cursa „Make it! Race it! Recycle it!”, organizată de EcoStuff România, are loc între Podul Tinereții și Podul Traian (în spatele Catedralei).

Toate cursele sunt cronometrate și ambarcațiunea care va parcurge distanța dată în cel mai scurt timp va câștiga titlul de „Cea mai rapidă ambarcațiune”. Mai sunt și alte premii: „Cea mai faină temă”, „Cel mai inovator design” și „Premiul special EcoStuff”. Acestea vor fi decise de juriul competiției. Dar și spectatorii vor da un premiu. La ora 11.00 a început votul online pentru premiul „People’s Choic”. Dacă sunteți pe malul Begăi, dar și dacă priviți cursele live, pe pagina de Facebook EcoStuff România, puteți vota ambarcațiunea preferată printr-un simplu „like”.

Articole pe aceeași temă:

Se da startul concursului de barci trasnite pe Bega. La final, ambarcatunile vor fi demontate si materialele, reciclate

Concurs de barci trasnite, din materiale reciclabile, pe Bega, cu 25 de ambarcatiuni la start