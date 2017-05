© Tion: Concurs de barci trasnite, din materiale reciclabile, pe Bega, cu 25 de ambarcatiuni la start

S-au încheiat înscrierile pentru concursul de ambarcațiuni din materiale reciclabile care va avea loc pe Bega. „Make it, Race it, Recycle it!” este titulatura sub care se va desfășura o nouă cursă cu bărci realizate din materiale reciclabile pe Bega.