Se da startul concursului de barci trasnite pe Bega. La final, ambarcatunile vor fi demontate si materialele, reciclate

Startul celei de-a doua ediții a concursului “Make it! Race it! Recycle it!” se dă în 3 iunie, cu două zile înaintea Zilei Internaționale a Mediului.

Spectatorii vor putea admira ambarcațiunile sâmbătă, 3 iunie, începând cu ora 9:30, pe malul Begăi, între Podul Tinereții și Podul Traian (în spatele Catedralei). Startul primei curse se va da la ora 11.00. Vor participa tot felul de ambarcațiuni realizate din materiale recuperate. Ineditul cursei este că, la final, bărcile vor fi demontate, iar materialele vor fi reciclate.

Toate cursele vor fi cronometrate și ambarcațiunea care va parcurge distanța dată în cel mai scurt timp va câștiga titlul de “Cea mai rapidă ambarcațiune”. Mai sunt și alte premii: “Cea mai faină temă”, “Cel mai inovator design” și “Premiul special EcoStuff”. Acestea vor fi decise de juriul competiției. Dar nu numai juriul va da premii…

Și spectatorii vor da un premiu. La ora 11.00 va începe votul online pentru premiul People’s Choice. Spectatorii aflați pe malul Begăi, dar și cei care vor privi cursele live, pe pagina de Facebook EcoStuff România, vor putea vota ambarcațiunea preferată printr-un simplu „like”.

„Vom celebra mediul printr-o competiție sportivă neconvențională, la care participanții se vor întrece pe Bega în ambarcațiuni confecționate din materiale recuperate, pentru a realiza cât de utile sunt lucrurile pe care le aruncăm de obicei. Make it! Race it! Recycle it! este singura competiție de acest gen din România și militează pentru un stil de viața prietenos cu mediul. Conștientizarea importanței protecției mediului și implicit a colectării selective și a refolosirii/reciclării a stat la baza ideii de organizare a acestui eveniment”, a spus Radu Rusu – EcoStuff România, organizatorul evenimentului.