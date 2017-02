Roxana Iliescu despre situatia din PMP Timis: S-a ajuns prea departe

S-a pus problema chiar și a retragerii sprijinului politic pentru Roxana Iliescu și excluderea ei din partid. Vicepreședintele CJ Timiș spune însă că este ținta unei campanii de denigrare din partea noii conduceri.

„Situația este extrem de delicată și sunt hotărâtă să ies din situația asta într-un mod demn, cu capul sus. Am înțeles că colegii mei analizează oportunitatea retragerii sprijinului politic pentru mine. S-a ajuns într-o situație extrem de delicată, iar eu nu sunt dispusă să girez mizerii. Mi s-au adus acuzații ce țin de atribuțiile unui secretar general. Am înțeles că sunt acuzată de faptul că această organizație nu a crescut de la alegerile locale până la cele parlamentare. Eu la două săptămîni după momentul în care am fost învestită în funcția de vicepreședinte al CJ Timiș am fost revocată din funcția de președinte al PMP Timiș, luându-mi locul domnul Răducanu, până cu două zile înainte de alegerile parlamentare”, a spus Roxana Iliescu.

Roxana Iliescu spune că își va prezenta poziția în forul național de conducere al Partidului Mișcarea Populară, aceasta fiind vicepreședinte la nivel național. Mai mult, ea spune că vor avea loc alegeri în teritoriu în următoarea perioadă, apoi, în luna septembrie, la nivel național. Nu știe însă încă dacă va candida.

„Am vrut să dau un smenal. Am văzut pozițiile colegilor, acuzațiile, mi-am văzut de treaba mea în Consiliul Județean Timiș și am spus că această situație se va opri la un moment-dat. Din primul moment am anticipat ce se va întâmpla, nu s-a dorit de fapt unitate și consolidarea organizației, pentru că altfel nu procedau cum au procedat. Acei colegi care nu au fost de acord să facă front comun cu grupul de 6-7 care au inițiat revocarea mea din funcție, acei colegi sunt supuși șantajului, amenințărilor de tot felul, s-a ajuns prea departe”, a spus Roxana Iliescu.

