PMP, la un pas de a bate palma cu PNL pentru formarea unei noi majoritati in CJ Timis

Reprezentanții PMP Timiș au transmis că s-au întâlnit, duminică, cu cei ai PNL Timiș și au discutat despre posibile colaborări pe viitor.

„Reprezentanți ai conducerii Filialei Județene Timiș a Partidului Mișcarea Populară s-au întâlnit duminică, 5 februarie 2017, cu lideri locali și județeni ai Partidului Național Liberal.S-a convenit că există premisele unor colaborări punctuale la nivelul Consiliului local Timișoara. Sunt încă amănunte de lămurit în privința acestor potențiale colaborări, sens în care optăm să furnizăm opiniei publice detalii suplimentare doar după o nouă întâlnire între PMP și PNL, dar și după o dezbatere internă, la nivelul PMP Timiș, dezbatere pe care nu o considerăm doar firească, ci și esențială. Au fost identificate puncte comune care ar putea fi susținute de către parlamentarii PMP și PNL de Timiș, aspect pe care îl considerăm de asemenea benefic”, se arată într-un comunicat de presă transmis de PMP Timiș.

Evident, în discuție a fost adusă și crearea unei noi majorități în cadrul Consiliului Județean Timiș, însă, cel puțin deocamdată, cei de la PMP nu vor rupe protocolul de colaborare semnat cu PSD.

„În privința unei colaborări între PMP și PNL la nivelul Consiliului județean Timiș, unde PMP are deja un parteneriat oficial cu Partidul Social Democrat, am optat ca, pentru moment, să ne păstrăm angajamentele actuale de colaborare. Așa cum am mai arătat, atâta timp cât PSD rămâne un partener loial în Consiliul Județean Timiș, nu vedem motive pentru a exista o schimbare de optică din partea PMP.Considerăm întrevederea de astăzi ca fiind una de interes pentru electoratul din județul Timiș, fiind adepții ideii că, pe perioada exercitării mandatelor de aleși locali, reprezentanții PMP au obligația să pună interesul public înaintea celui de partid”, au mai spus cei de la PMP.

Vă reamintim că liderul interimar PNL Timiș, Nicolae Robu, afirma în urmă cu câteva zile că partidele de dreapta ar putea forma o nouă majoritate în CJ Timiș și lansa un apel la unificare. Calculele lui Robu arată că PNL, împreună cu PMP și UNPR ar putea răsturna balanța de forțe la nivel județean.

