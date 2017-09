Robu vrea sa ia un credit de 20 de milioane de euro pentru a putea continua investitiile

Nicolae Robu susține că furtuna a afectat și bugetul municipalității, el urmând să propună o rectificare bugetară pentru a acoperi cheltuilelile cu reparațiile. Deoarece banii vor fi luați de la investiții, primarul se gândește să acceseze un credit pentru a putea continua „modernizarea orașului”.

„Pentru toate reparațiile de după furtună va fi nevoie de o rectificare bugetară, ceea ce va afecta unele investiții. Eu doresc să luăm un credit bancar, pentru că, din fericire, suntem cu o rată de îndatorare foarte scăzută și mă bucur că am gestionat bugetul orașului astfel încât am făcut o mulțime de lucruri și nu a fost nevoie să ne îndatorăm semnificativ. Vom lua un credit bancar, pentru că aș vrea ca programul de modernizare a Timișoarei, la toate capitolele, ca și programele culturale, să aibă puțin de suferit”, a spus Robu.

Potrivit acestuia, gradul de îndatorare al orașului este destul de mic, astfel încât Timișoara își permite în acest moment un credit de aproximativ 20 de milioane de euro.

„Între a afecta programul de investiții, de modernizare a orașului, respectiv programele noastre culturale, de educație, de sănătate, și a crește rata de îndatorare, nu am nicio ezitare: creștem rata de îndatorare. Vom lua un credit, cât se poate de repede, pentru că și aici este birocrație, trebuie să ne aprobe acea comisie națională. Gradul de îndatorare este acum de sub 10%. Nu știu cât vom lua, dar vom lua mult, probabil 20 de milioane de euro. Nu are rost să vă spun acum, mă hazardez, dar ca ordin de mărime, de exemplu 20 de milioane de euro. Pentru a putea continua programul de investiții neperturbat. Sigur, pagubele nu se ridică la 20 de milioane de euro. Dar vom lua un credit mare ca să ne dăm și mai multă forță în politica de modernizare a orașului”, a mai spus Robu.