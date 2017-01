Robu nu mai cauta tradatorii din Consiliul Judetean. S-au calmat spiritele in PNL Timis

Robu, actual președinte interimar al PNL Timiș, spunea că gestul celor doi care au votat cu PSD este o probă de neloialitate față de partid, de lașitate, de ipocrizie.

„Vom face tot posibilul să-i descoperim pe cei de o asemenea joasă speță și să-i eliminăm din rândurile noastre”, declara Robu în urmă cu mai puțin de o săptămână.

După cele întâmplate, se spune că Nicolae Robu și-ar fi pus colegii să jure pe Biblie, dar acum a anunțat că subiectul este închis. Potrivit oficialilor partidului, s-au calmat spiritele în PNL Timiș.

În prezent, Robu spune că încă nu știe cine sunt cei doi, dar nici nu îi caută.

„N-o să intrăm în jocul PSD, cum nici PSD nu a intrat în jocul nostru acum câțiva ani (…) Vă aduceți aminte că PSD, când eu am fost plecat în Singapore la cea mai mare conferință de primari, profitând de prezența mea acolo, a pus la cale repede schimbarea viceprimarului Dan Diaconu. Nu am stat pasiv și am încercat să conving consilierii locali PSD să nu subscrie la acțiuni atât de lipsite de fairplay. Am avut promisiuni, că și ei se simt indignați, dar ce să facă, că vor fi dați afară (…) Unul dintre ei nu a votat cum i s-a impus și am câștigat acea confruntare. Am plusat ca să le creez o problemă și am spus că nu știu câți au promis că o să voteze cu noi (…) Au venit acum cu aceeași poveste, astea sunt bazaconii”, a declarat, vineri, Robu.

Liderul PNL Timiș susține că oricum nu se va mai face anchetă în partid.

„Am închis discuţia. Am spus că în speţa asta detectorul de minciuni este mai eficient decât Biblia, pentru că Biblia nu îi determină să mărturisească. Dar asta nu înseamnă că noi vom recurge la asta. Nu recurgem la absolut nimic. Ştim că cel puţin doi, dar nu ştim care, nu sunt loiali partidului. Ne vedem de treabă, în speranţa că vor fi devoalaţi sau se vor devoala. Dar să avem o preocupare specială pentru cazul ăsta nu se mai pune problema, e subiect închis”, a concluzionat Nicolae Robu.

PNL are 14 consilieri județeni, pe Nicu Bitea, Lucian Blaga, Mihăiță Bojin, Liviu Borha, Cosmin Buboi, Sorina Ciurlea, Liviu Cocean, Viorel Coifan, Cosmin Costa, Tiberiu Lelescu, Adrian Pășcuță, Dan Sarmeș, Adrian Ioan Ștef și Marian-Constantin Vasile.