Robu e furios pe proprii consilieri judeteni care au votat pentru Dobra. Ameninta ca ii da afara din partid

Vă reamintim că deși votul pentru învestirea lui Dobra în funcția de președinte al CJ Timiș era doar o formalitate, coaliția formată din PSD, PMP, ALDE și UNPR având destule voturi, doi consilieri județeni liberali nu au respectat disciplina de partid și au votat pentru înscăunarea noului președinte al CJ Timiș. Cum votul a fost secret, cei doi nu au fost descoperiți imediat. La câteva ore de la vot, Nicolae Robu este furios pe cei doi și anunță că fapta lor este „descalificabilă”.

„Nu pot aprecia decât drept descalificabilă și, desigur, inadmisibilă, fapta celor doi consilieri județeni PNL care au votat în rând cu alianța majoritară constituită în jurul PSD la stabilirea noului președinte CJT. Din postura persoanei din filiala Timiș cu cea mai înaltă funcție în PNL – vicepreședinte național – am convocat joi și am condus o ședință a grupului de consilieri județeni PNL, de pregătire a ședinței eminamente politice de astăzi a CJT. I-am invitat pe toți colegii să-și exprime deschis punctele de vedere și aproape toți au și făcut-o. În final, am votat în unanimitate: să votăm «pentru» la primirea celor doi noi consilieri județeni PSD, votul fiind, de fapt, unul de luare la cunoștință și recunoaștere a îndeplinirii condițiilor legale în stabilitea lor; să votăm «împotrivă» la stabilirea noului președinte CJT, ca partid de opoziție ce suntem, lăsând decizia exclusiv în mâna majorității anunțate, PSD+ALDE+PMP+UNPR”, a transmis Robu.

El susține că în PNL Timiș va urma o anchetă pentru descoperirea celor doi și demiterea lor.

„În aceste condiții, gestul celor doi care au procedat altfel decât au votat joi că vor face este o probă de neloialitate față de partid, de lașitate, ipocrizie etc. Vom face tot posibilul să-i descoperim pe cei de o asemenea joasă speță și să-i eliminăm din rândurile noastre”, a mai spus Robu.

În final, el a precizat că liberalii din Consiliul Județean Timiș au stabilit că vor susține proiectele bune pentru județ, indiferent cine le va propune și să se opună celor care nu ar fi bune pentru județ. Rămâne de văzut dacă această decizie va fi și respectată pe viitor, având în vedere revolta începută acum de cei doi consilieri județeni liberali.

