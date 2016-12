Robu despre monopolul Societatii de Drumuri Municipale pe strazile Timisoarei, pe 15 ani: SDM a facut lucrari de calitate, raspunde presiunilor mele

Vreme de 15 ani, pe străzile Timișoarei am putea vedea numai muncitori de la SDM. Societatea este tot mai aproape să devină stăpână peste străzile capitalei Banatului, arată studiul de oportunitate adoptat recent de consilierii locali. Aleșii și-au dat acordul cu o condiție importantă: ca SDM să nu poată subcontracta mai mult de 30% din lucrări.

Contractele actuale pentru întreținerea străzilor încheiate de primărie cu SDM, Superconstruct și Sylc Con Trans au fost semnate în 2013, urmând să expire în 2017, orașul fiind împărțit în șase sectoare, valoarea contractului pentru un singur sector fiind de 15 milioane de lei, fără TVA.

În ceea ce privește întreținerea trotuarelor, contractele în vigoare expiră la începutul lui 2018. SDM are și trotuare în grijă, pe două sectoare din oraș, valoarea totală a contractelor pentru întreținerea trotuarelor fiind de 30 de milioane de lei, fără TVA.

Primarul Nicolae Robu a anunțat în urmă cu ceva vreme că ar fi cel mai potrivit ca municipalitatea să dea în grija SDM toate străzile, trotuarele și aleile din oraș. Mai e puțin până când va fi semnat și contractul. În ultima ședință de consiliu, aleșii au adoptat studiul de oportunitate pentru delegarea serviciului. Acesta arată că Societatea de Drumuri Municipale – înființată în 1997, în societate pe acțiuni, având ca acționar unic Consiliul Local Timișoara – are tot ce-i trebuie pentru a presta acest serviciu, pentru următorii 15 ani, cel puțin.

„Este un moment foarte important, când delegăm către SDM aceste lucruri. Am fi putut să facem mai mult decât am făcut, dacă societățile comerciale care au câștigat licitațiile s-ar fi mobilizat mai bine. SDM are know-how, are tehnologie, are forță de muncă, dar va trebui să se întărească la toate aceste trei compartimente și să-și îmbunătățească managementul astfel încât să facă față acestui volum de lucrări”, le-a explicat Robu consilierilor locali.

Studiul a fost adoptat cu o condiție importantă, spun aleșii: ca SDM să fie obligată să realizeze cu forțe proprii 70% din lucrări, fiind permisă subcontractarea doar a 30% din lucrări.

În prezent, SDM are 311 angajați, din care 169 personal direct productiv și 24 de ingineri, din care 11 ingineri de specialitate de Căi Ferate, drumuri și poduri, având ca activitate principală lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor. Edilul-șef este convins că societatea va face față volumului mare de lucrări și spune că se va lucra mai bine ca acum, măcar de frica lui.

„Toate lucrările de întreținere, carosabile, trotuare, parcări, inclusiv de poduri, amenajări de așa ceva între blocuri vor fi făcute de SDM. SDM a făcut lucrări de calitate și asta garantează că vom face mai mult decât am făcut până acum, pentru că SDM răspunde presiunii mele, pe când o firmă oarecare dacă vrea răspunde, dacă nu, nu”, a declarat Robu.

Întrebat dacă SDM se va mișca mai bine decât celelalte firme de frica lui, primarul Timișoarei a răspuns senin „Da! Are potențial, în primul rând”.

Ce urmează mai departe? Obținerea unui aviz de la Consiliul Concurenței, emiterea unui regulament pentru acest serviciu, dar și a unui caiet de sarcini și aprobarea acestora în consiliul local, aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate, stabilirea bunurilor mobile și imobile proprietate publică sau privată a primăriei, iar la final elaborarea contractului de delegare gestiune, care să fie aprobat de către consilierii locali.

Odată finalizate aceste proceduri, SDM ar urma să primească în grijă toate străzile, trotuarele, aleile și podurile din Timișoara, pentru minimum 15 ani, societatea fiind obligată să prezinte, odată la cinci ani, o analiză privind eficiența economică a serviciului. Termenul estimat pentru încheierea contractului este iunie 2017.

Societatea de Drumuri Municipale se ocupă deja, din 2016, de întreținerea tuturor străzilor din piatră spartă și pământ din Timișoara, pentru următorii patru ani, contractul fiind semnat la valoarea de 2,5 milioane de euro. Totodată, SDM este stăpână și peste semnalizarea și întreținerea semnalizării rutiere din capitala Banatului, pe o perioadă de 15 ani.

